Dost: Zweden-uit had m'n Oranjedoorbraak moeten zijn

Hij had het Nederlands elftal op 6 september 2016 heel veel ellende kunnen besparen. Eerst was daar die enorme kans in de 85e minuut, daarna zijn onterecht afgekeurde doelpunt in blessuretijd. Bas Dost had in het eerste WK-kwalificatieduel met Zweden als invaller voor een vliegende start kunnen zorgen, maar dat feest ging dus niet door. Het bleef bij 1-1.

„Een zuiver doelpunt. Als de scheids niet had gefloten voor een overtreding hadden we drie punten gepakt en was al dat gelul over het doelsaldo helemaal niet aan de orde”, zegt de 28-jarige spits van Sporting Portugal. „Ik weet dat we de boel niet meer kunnen terugdraaien, maar daardoor zijn we wel erg benadeeld en komt het nu op het doelsaldo aan.”

Dost is ervan overtuigd dat zijn status binnen het Nederlands elftal heel anders was geweest als hij die grote kans in Solna wél had benut of wanneer de Italiaanse arbiter Daniele Orsato zijn rake kopbal als reglementair doelpunt had beschouwd. „Dan was alles veranderd en had ik veel meer krediet gekregen. Maar ja, zo zit de voetbalwereld in elkaar. Het hangt allemaal van heel kleine dingen af. Die afgekeurde goal was niet alleen voor het team nadelig, maar ook voor mij pakte het negatief uit. Het had zomaar mijn doorbraak in Oranje kunnen zijn. Als ‘ie wel had geteld zou ik de matchwinner zijn geweest, stond ik er de volgende wedstrijd ongetwijfeld weer in en had ik misschien weer gescoord. Sommige details, zoals een afgekeurd doelpunt, kunnen dus van grote invloed zijn op een voetballoopbaan. Maar zo werkt het nu eenmaal, klaar.”

Messi

Die laatste zin rolt gemakkelijk zijn mond uit, maar even later geeft Dost toe dat het soms best moeilijk was om het te accepteren. „Het is best vervelend geweest. Ik heb er best een paar keer aan teruggedacht en met mijn familie over gesproken. Daarna ben ik met 34 doelpunten in 32 wedstrijden topscorer van Portugal geworden en eindigde ik achter Lionel Messi als tweede op de lijst van Europese topscorers. Het is uiteindelijk dus best goed gekomen.”

Wie dat soort cijfers kan overleggen, zou in menig nationaal elftal de onbetwiste centrale aanvaller zijn. Maar dat was en is dus ook niet het geval. Dost staat inmiddels op vijftien interlands, waarvan slechts drie in de basisopstelling. Hij kwam alleen in de oefenwedstrijd tegen Wales een keer tot scoren.

„Het hangt heel erg af van of een trainer het in je ziet zitten. Bij Sporting heb ik een coach die mij per se wilde aantrekken en het volledig in mij ziet zitten. Dat moet je maar net treffen. Als dat niet of minder het geval is, moet je daar ook maar mee zien te dealen. Als je 20 jaar bent is het veel moeilijker mee om te gaan dan als je ouder bent. Ik ben met mijn 28 jaar een van de ouderen van het Nederlands elftal. Natuurlijk heeft het mij teleurgesteld dat ik niet meer interlands heb gespeeld en doelpunten heb gemaakt. Dat is te weinig.”

Het is niet zo dat hij totaal niet de kans heeft gekregen om te laten zien wat hij kan. In de kwalificatiereeks mocht hij uit bij Luxemburg en Bulgarije aan de aftrap verschijnen van oud-bondscoach Danny Blind. „Dan denk je automatisch aan wat er gebeurt als je twee of drie keer scoort. Als dat dan niet het geval is, is dat vrij frustrerend. Maar ik geef niet op. Ik kom nog steeds met heel veel plezier naar Oranje. Ik loop hier niet rond met de vraag wat ik hier in vredesnaam doe. Ik blijf gas geven en als ik nodig ben, sta ik er.”

Onmogelijk?

Dus spookt wederom de gedachte door zijn hoofd: wat als ik er een paar maak tegen Wit-Rusland en directe concurrent Zweden? Nederland moet tenslotte zo veel mogelijk doelpunten maken om nog een kans te maken op een ticket voor het WK in Rusland. Net als alle andere internationals en bondscoach Dick Advocaat wil hij niets van het woord ‘onmogelijk’ weten.

„Laat Zweden eerst maar eens winnen van Luxemburg”, zegt Dost. „Ik wist niet wat ik zag toen ik de uitslag van Frankrijk-Luxemburg zag: 0-0! Als de Fransen gewoon met 5-0 hadden gewonnen, zou ik niet veel hoop hebben. Maar nu zit toch in het achterhoofd dat Zweden niet per se hoeft te winnen van Luxemburg. Er kan zomaar iets bijzonders gebeuren. En dan hoop ik zelf te mogen spelen en er een paar te maken. Al moeten ze dan niet worden afgekeurd natuurlijk…”

Bekijk hier de grote kans van Bas Dost tegen Zweden en zijn afgekeurde doelpunt: