Tv-chef Anthony Bourdain (61) overleden

De Amerikaanse tv-kok en maker van culinaire reisprogramma's Anthony Bourdain is overleden. Hij werd dood gevonden in zijn hotelkamer in Frankrijk door vriend en collega-chef Eric Ripert, meldt CNN. Volgens de zender maakte Bourdain een eind aan zijn leven.

Donkere kanten van het restaurantwezen

De topchef (61) maakte programma's als No Reservations, dat ook in Nederland te zien was op Discovery Channel, en Parts Unknown voor CNN. In 2000 schreef hij de bestseller Kitchen Confidential, waarin hij de donkere kanten van het restaurantwezen belichtte en daarnaast een inkijkje gaf in zijn ruige levensstijl. Het boek betekende zijn doorbraak.

Bourdain, die erom bekend stond dat hij geen blad voor de mond nam, werd in 1956 geboren in New York. Hij werkte daar als chefkok in verschillende restaurants, voordat zijn carrière in de media van de grond kwam. Hij was bezig aan het elfde seizoen van Parts Unknown.

Jamie Olivier geschrokken

De Britse tv-kok Jamie Oliver heeft geschrokken gereageerd op het plotseling overlijden van zijn Amerikaanse collega Anthony Bourdain. „Ik moet zeggen dat ik in shock ben na het horen van het nieuws dat Anthony Bourdain is overleden", twittert de Brit, die de kok vernieuwend noemt. „Rust in vrede, chef. Veel sterkte aan zijn familie en zijn vrienden."