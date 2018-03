Temptation Island: Hoogtepunten aflevering 9

Niks is meer heilig nu zelfs Tim zijn beloftes heeft gebroken en het bed is ingedoken met Cherish. De verleidster heeft Tim helemaal om haar vinger gewonden en het idee van huisje, tuintje, kindje compleet van tafel geveegd. De arme Deborah zal niet weten wat ze ziet bij het volgende kampvuur.

‘No girls allowed, only Deborah Leemans’ prijkt nog steeds aan de deur van Tim en dat terwijl Cherish naast hem ligt in bed. Hij lijkt er geen spijt van te hebben: “ik wist waar ik voor gekozen had”. In bed oefent hij op wat hij tegen Deborah gaat zeggen, maar het leed is al geschied. Wat verliefdheid wel niet kan doen met een mens.

Deborah is nu al kapot door de kampvuurbeelden van flirtende Tim en Cherish. Tim praat met Mezdi over gisternacht en de vlinders in zijn buik, maar blijft zeggen dat hij Deborah geen pijn wil doen. Mezdi neemt daarom ook geen blad voor de mond: “Dit is echt kinderachtig kutgedrag wat je vertoont. Je mag je schamen, je denkt echt alleen maar aan jezelf”.

Tims missie heeft overduidelijk gefaald. Om het nog even af te maken vertelt hij nog jankend dat Deborah geen pijn verdient. Kevin daarentegen heeft de knoop doorgehakt en is nu vrijgezel. Hij werd ook niet voor niets wakker naast de mooie nieuwkomer Chloë. Wie automatisch ook vrijgezel is, is Megan. Ze is gefriendzoned door Joshua en dat zag ze niet aankomen. Het was niets meer dan een spel en Megan voelt zich ronduit kut.

Op het strand zoeken de nieuwe tortelduifjes elkaar op, maar Mezdi steekt daar een stokje voor. Letterlijk. Hij trekt een lijn in het zand waar ze niet overheen mogen lopen en houdt een oogje in het zeil. Mezdi: “Ze zijn overtuigd dat ze voor elkaar zijn gemaakt. Ik ben er niet van overtuigd dat je elkaar zo goed kan leren kennen in twee weken”.

Genoeg gepraat over alle drama, het is tijd voor dates. Eerst shamed presentator Rick onze Tim eerst flink en wijst hem op de foto’s, het kussen, het bordje op zijn deur en niet te vergeten de ring. Tim kijkt naar de grond en weet niet goed wat hij moet zeggen.

Tim koos zonder na te denken om met Cherish op date te gaan. Gekleed in traditionele Thaise kleding ondergingen zij een vriendschapsceremonie met een echte monnik.

Jeremy denkt er goed aan te doen om met Billie weg te gaan omdat hij haar nauwelijks kent. Geen temptation te bekennen dus. Vanessa en Andrea maken een ritje in een buggy en hij krijgt het voor elkaar om de starre Vanessa zelfs te laten genieten. Tims (voormalige) wederhelft geniet van een spabehandeling samen met Gino en krijgt ook een massage ván Gino. Is dit een minuscuul begin van iets nieuws?

Het sprookje van Megan en Joshua is voorbij en toch kiest Megan hem voor haar date. Ondanks de ongemakkelijke situatie is het gezellig. Volgens Megan komt dat doordat ze “zulke goede vrienden zijn”. Kevin en Chloë zijn ook samen op date en dan komt de hamvraag van Chloë:

Kleurplaat Fabrizio zet Daniëlle’s eerste tattoo tijdens de date. Fabrizio weet dat Mezdi dit niet gaat pikken en daar geniet hij extreem van. “Dit gaat zwaarder vallen bij hem dan seks. Dit draag je elke seconde bij je”. Daniëlle trekt zich niks aan van wat Mezdi hierover gaat denken: “I don’t give a fuck”.

Dag negen komt langzaam tot zijn eind en er is veel gebeurd. Tim en Cherish gedragen zich onderhand als een stelletje terwijl Mezdi en Jeremy vol ongeloof hun hoofden schudden. Volgens Jeremy zit Tim te veel met zijn hoofd in de wolken. “Dit is geen realiteit”. Daar lijkt Tim alleen geen boodschap aan te hebben.

Terwijl de feestjes bezig zijn praat Jeremy met Billie over Tim na alle kusjes en liefdesverklaringen aan Cherish. “Die gast is niet goed joh. Dertig jaar en kan nog steeds niet verstandig nadenken”. Mezdi’s plan is ze om te beledigen met humor en daarom heeft hij een snoeptrouwring gekocht voor Tim. Toch nog een Tempation wedding dus!

Megan heeft de mannen afgezworen na haar breuk met Joshua en zondert zich 's avonds af van de rest. Kevin doet precies het tegenovergestelde en laat Chloë bij hem intrekken. Mezdi doet een emotioneel boekje open over zijn Danielle bij Inge. “Als ik deze meid verlies aan zo’n programma, dan ben ik de grootste focking mongool ever”.

Tim wist alle sporen van Deborah in zijn kamer omdat Cherish weer bij hem komt slapen. Cherish geeft eerlijk toe dat ze het wel moeilijk vindt tegenover Deborah. Laat dit nou net het hele concept zijn van het programma. Deborah heeft nog geen flauw idee wat er gebeurt aan de andere kant en verwacht alleen meer flirtbeelden te zien. If she only knew…

Volgende week zal de bom barsten bij het kampvuur wanneer Deborah de beelden ziet van Tim. Hoe gaat ze hierop reageren? Check het volgende week donderdag om 20:30 op RTL5 of de dag na de uitzending op Metro!