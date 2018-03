Abbey Hoes bepaald geen verschrikkelijke buuf

De buren in Nieuwe Buren blinken uit met schietpartijen en overspel. Actrice Abbey Hoes is in Amsterdam allesbehalve de verschrikkelijke buuf.

Het is nauwelijks voor te stellen als de gevoelstemperatuur vandaag -17 graden Celsius bereikt. Dit verhaal gaat over een filmset van de serie Nieuwe Buren, waarbij het nog in de ochtend met 30 graden bijna 50 graden warmer was. We schrijven maandag 19 juni 2017, het snikhete café De Krullebol in Almere. Het water gutst er nog net niet van de muren. Aan het plafond hangt een soort kerstverlichting.

Café De Krullebol in Almere. / Metro

Mussen van het dak

Hoewel de mussen van het Krulleboldak vallen, wordt hier geacteerd voor het derde seizoen (vanaf 2 maart alleen op Videoland te zien). Na het succesvolle seizoen 1 (naar het boek van Saskia Noort), werden nieuwe afleveringen bedacht. In het café zien we onder meer Bo Maerten en Caro Derkx zwetend aan het werk, maar ook twee nieuwe acteurs met prominente rollen: Abbey Hoes (23) en Tobias Kersloot (21). In werkelijkheid vormen zij een stel en dat is nou net de gimmick van de serie: liefdesduo’s samen laten acteren (zie onder).

Tobias Kersloot. / RTL

Tussen het werken in de hitte door, treffen we - met rode wangen - Abbey Hoes. Na een glansrijke hoofdrol in Petticoat en een mooie rol in Zwarte Tulp, is Nieuwe Buren opnieuw een grote serie voor Abbey Hoes (23). Ze geeft toe dat ze de eerste twee seizoenen niet volgde. „Ik kijk sowieso niet veel, soms kijk ik series terug op momenten dat het me uit komt. Nieuwe Buren uiteraard ook.”

Koud biertje

Ze trekt de hitte van Almere redelijk. „Het is wel een weertje om met je hoofd bij een koud biertje en het strand te zitten. Bij warmte is het lastiger om de concentratie vast te houden, maar nee, het gaat wel. Af en toe even naar buiten is wel lekker, want in het café is het volgens mij 80 graden.”

Abbey speelt de jonge Fay, een meisje met een behoorlijke nieuwsgierigheid voor de foute en niet-alledaagse handeltjes van haar vriend Luuk. ,,Fay is echt een puber. Niet een typische puber, maar net nog even een schepje er bovenop. Ze kan redelijk heftig zijn, maar doet geen dingen uit slechte bedoelingen. Naïef, maar goed bedoeld.”

Abbey Hoes met haar serie-stiefvader, Tibor Lukács. / RTL

Haar personage is vanuit Antwerpen in de Zonnewijk beland. „Fay vond het superkut om naar Almere te verhuizen. Ze heeft helemaal geen zin om daar met haar moeder (Fockeline Ouwerkerk, red.) en stiefvader (Tibor Lukács) te wonen. Dat ze er Luuk leert kennen vindt ze wel leuk en spannend en ze worden verliefd. Verder gaat Fay een beetje rebels om met de buurt en de mensen op school.”

Gastvrije Almeerders

Genoemde Zonnewijk is werkelijk een buurt in Almere. De bewoners verlaten tijdelijk hun huizen om de serie mogelijk te maken. Veel acteurs kennen de Almeerders inmiddels persoonlijk. Abbey: „Ik als nieuwe actrice wat minder, maar ik weet wel dat in het huis van Fay twee heerlijke honden wonen. De gastvrijheid van de mensen is enorm. Bijzonder, want ik zou het zelf best moeilijk vinden om aan zoiets mee te werken. Al drie seizoenen wordt de hele buurt door een crew op stelten gezet. Dat is best pittig, hoor.”

Luuk, een rol van Tobias Kersloot is in het werkelijke leven zoals gezegd ook de liefde van Abbey Hoes. Voor Abbey is het niet vreemd: „We hebben al twee keer eerder samen gespeeld, in Hotel De Grote L en VRijland.” Ze vindt het maar wat leuk: „Tuurlijk! Als we dat niet leuk zouden vinden, dan zouden we het niet doen.” Eigenlijk vindt ze het maar raar dat journalisten of anderen er naar vragen: „Mensen doen alsof het heel bijzonder is, maar het is gewoon ons werk hè? We doen allebei ons ding. Privé en werk houden we graag gescheiden en dat gaat heel goed.”

Ballonnen gooien

Abbey woont al weer enige tijd in Amsterdam, de stad die niet bekend staat om hechte banden tussen buren. „Maar ik denk dat ik wel een goede buur ben. Ik ben bijvoorbeeld best netjes. Op mijn verjaardag waren er kinderen aan het spelen en ze gooiden ballonnen vanaf mijn balkon. Dat is het áller-rebelste wat er bij mij is gebeurd, haha. Er zat niet eens water in de ballonnen en Tobias heeft ze netjes weggehaald. Nee, ik ben geen vreselijke buurvrouw.” Ze kent haar buren zelfs: „Veel ook wel van ‘hoi’ en ‘doei’, maar mijn bovenbuurman ken ik bijvoorbeeld heel goed.”

Regie bij frituurpan

Dan wordt Abbey het café binnen groepen, tijd voor actie. Metro kijkt nog even mee in de Krullebol-keuken, waar regie-assistent Jimmy de scenes naast een frituurpan en flessen mayo en ketchup op een monitor volgt. Het is voor Jimmy te hopen dat het vet in de pan op deze hittedag z’n werk niet hoeft te doen.

Regie-assistent Jimmy in de keuken van het café. / Metro

Andere koppels

• Bracha van Doesburgh en Daan Schuurmans: seizoen 1, 2 en 3.

• Katja Schuurmans en Thijs Römer: seizoen 1.

• Karina Smulders en Fedja van Huêt: seizoen 2 en 3.

Nieuwe Buren draait om verschillende buren in de op het oog alledaagse buurt Zonnewijk. De thema’s die naast die Anneke Blok, Leopold Witte, Raymond Thiry, Tonko Bossen en Beppie Melissen en eerdergenoemde acteurs laten terugkeren zijn chantage, bedrog, geheimen en voyeurisme. Nieuwe Buren is vanaf 2 maart enkel en alleen op Videoland te zien. Het derde seizoen komt niet op televisie.

