Monopolie: bijna alle grote concerten in Amsterdam

Dat Soof populair is, is een understatement. De eerste bioscoopfilm over het turbulente leven van de gelijknamige keukenprinses (rol van Lies Visschedijk) trok vier jaar terug 786.000 bezoekers en Soof 2 ging daar afgelopen jaar zelfs nog eens moeiteloos overheen met bijna 900.000 verkochte bioscoopkaartjes. Sinds november is er ook een serie, Soof: Een Nieuw Begin, die eerst alleen op Videoland te zien was maar vanaf zondagavond ook tien weken lang primetime via RTL 4. En er komt ook een tweede seizoen.

Gladcharmant

Dan Karaty was in alle Soof-releases van de partij als Jim Cole, een gladcharmante tv-presentator die het hart van Soof sneller doet kloppen. De 41-jarige New Yorker, die ooit dansles gaf aan Britney Spears en Justin Timberlake en die vooral bekend is als tv-talentenjachtjurylid, is zo’n grote fan van Soof dat hij een paar jaar terug de rechten voor een Amerikaanse remake kocht. “Dit is een universeel verhaal en het kan niet anders of dat werkt ook in andere landen”, zegt hij telefonisch vanuit The Big Apple. „De Amerikaanse Soof wordt dan ook niet heel anders dan de Nederlandse. We veranderen een paar details: wat grappen die heel Nederlands zijn bijvoorbeeld.”

Ook prima

Soof kwam zes jaar geleden uit het niets op Karaty’s pad. „Acteren is nooit een ambitie van me geweest”, zegt hij, „maar toen de mogelijkheid zich voordeed leek het me een mooi avontuur. En dat is het ook en nog steeds. Soof is het enige wat ik tot nu toe op acteergebied heb gedaan. Het lijkt me leuk om me verder te ontplooien op acteergebied en mijn agent en ik onderzoeken altijd de mogelijkheden. Als er nog iets bijkomt is dat mooi, zo niet: ook prima.”

Soof (Lies Visschedijk) en Jim (Dan Karaty) in Soof: Een Nieuw Begin.

Magie

Karaty kijkt vrolijk terug op de opnamen van Soof: Een Nieuw Begin. „Bij film gaat het allemaal veel sneller en werk je vaak aan meerdere scènes tegelijk. Nu hadden we meer tijd. Wat spannend was: van tevoren wisten we niet of de magie die we bij het maken van de films op de set voelden terug zou komen bij het maken van de serie. Gelukkig was dat het geval. Lies en ik bijvoorbeeld hebben altijd zó veel plezier wanneer we samen op de set staan. Tussen de opnamen door hebben we de grappigste gesprekken over ons echte leven. In aflevering 6 zitten we samen in een spa waar we een massage krijgen. De echte Lies vindt dat, net als Soof vreselijk. Telkens wanneer er ‘actie’ werd geroepen was ik nog aan het lachen omdat Lies net weer iets grappigs had gezegd.” Lachend: „Het was hard werken om die scène er goed op te krijgen.”

Amerikaanse Soof

Het werken aan de Amerikaanse remake, die volgens Karaty nog geen titel heeft, maakt zijn toch al hectische werkschema nog hectischer. Tegenwoordig vliegt de kleine duizendpoot aan de lopende band op en neer tussen New York, Los Angeles en Nederland. „In L.A. ben ik bezig met het bij elkaar zoeken van cast en crew voor de Amerikaanse Soof en in Hilversum zijn we begonnen met de opnamen van de nieuwe dansshow Time To Dance. Ook komen er nieuwe seizoenen aan van Holland’s Got Talent, Belgium’s Got Talent en Dance, Dance, Dance.”

In alle genoemde tv-programma’s treedt Karaty op als jurylid, de rol waarin hij zich het meest comfortabel voelt. „Jureren beschouw ik als mijn ‘main profession’. Ik vind het heerlijk om al dat talent aan me voorbij te zien trekken. Als jurylid voel ik weinig druk. Alles wat ik moet doen is proberen eerlijk te zijn. Als danser, choreograaf of acteur ben ík degene die moet performen.”

Soof: Een Nieuw Begin is vanaf zondag 21 januari elke zondag om 21.00 uur te zien bij RTL 4.

