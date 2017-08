Rotterdamse wijk is helemaal klaar met de oBike

Een groep bewoners in de Jan Sonjestraat in de Rotterdamse wijk Middelland is helemaal klaar met de oBike. Vooral omdat de straat zo smal is, veroorzaken de gele fietsen veel overlast en kunnen invaliden en kinderwagens niet fatsoenlijk over de stoep lopen.

Met het initiatief oBike heeft bewoner Robert Jager geen probleem. „Ik ben voor delen, maar nu is het een vuilnisbelt van fietsen. Zeker in onze smalle straat tast het de leefbaarheid aan.” Hij vindt dat de gemeente en oBike een oplossing moeten bedenken. „In Milaan en Barcelona moeten mensen de fiets terugplaatsen in een speciaal nietje, anders loopt de teller door. In Rotterdam moet zoiets toch kunnen ten koste van een aantal parkeerplekken?” Hij vreest dat het alleen nog maar erger gaat worden. „Er komen nog twee aanbieders bij.”

Bij de gebiedscommissie Centrum regent het al langer klachten over de oBike en ook de gemeenteraad heeft vragen.