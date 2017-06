Rotterdam krijgt primeur met Bieber pop-up store

De dranghekken staan er klaar voor, want ze verwachten chaos; designerwinel ANSH46 aan de Rotterdamse Van Oldenbarneveltstraat verandert dit weekend als eerste ter wereld in een officiële pop-up store van Justin Bieber. Als enige winkel in Nederland en één van de twee in Europa wordt hier van 2 tot en met 4 juni kleding verkocht die speciaal is ontworpen voor zijn Purpose Stadium Tour. Er is zelfs een kleine kans dat de Canadese popster zelf even langskomt. Hij is tenslotte in Nederland voor zijn optreden op Pinkpop.

Supervet

„Het is super big dat wij dit kunnen doen”, vertelt winkeleigenaar Wouter Leenders. „We zijn er trots op om dit soort projecten hierheen te halen.”

In maart deed ANSH46 al iets soortgelijks met The Weeknd. „Dat was ook supervet en heel druk. En Bieber heeft natuurlijk een nóg grotere achterban.” Hoewel de eigenaar zegt een ‘redelijke voorraad’ te hebben, raadt hij mensen dan ook aan er op tijd bij te zijn. „We verwachten chaos.”

Ready

Het personeel is in ieder geval ‘ready’, aldus Leenders. En zo ook de speciale ‘installation’, zegt creatief directeur Michel Poldervaart. „Daar ging nog veel werk in zitten. De ruimte waarin de kleding hangt is net zo belangrijk als de kleding zelf”, legt hij uit. „Het totaalplaatje moet kloppen bij zowel de artiest, zijn imago en collectie als bij de winkel. Het moest ook goed worden gekeurd door het management van Bieber. Ze waren er heel enthousiast over.”

Exclusief

De collectie ter ere van de stadiontour bestaat onder meer uit hoodies, sweaters, T-shirts en shorts. „De afgelopen dagen was Bieber vaak te zien in items die wij ook verkopen. Een exclusief item is de gele hoody. Die wordt echt alleen in de twee pop-up stores verkocht”, zegt creatief directeur Michel Poldervaart. De prijzen van de kledingstukken liggen tussen de 40 en 100 euro.