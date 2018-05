Tornado vlak over de Duitse grens richt schade aan

Grote katten, ze hebben iets schattigs maar het zijn gewoon wilde roofdieren. Dit zagen we al bij het incident met de Franse toeristen in Safari Park Beekse Bergen. Zij kwamen er echter zonder kleerscheren vanaf, een toerist in noorden van Botswana heeft andere ervaringen.

Zijn ontmoeting met een jonge luipaard leverde hem een beenwond op. Hij filmde de kennismaking met de grote kat vanuit een jeep en bleef erg rustig. Het snelle ingrijpen van de chauffeur voorkwam erger.

Grote huiskat?

Het voorval in het Botswaanse wildpark vond plaats op 5 april. Op de beelden is te zien hoe het luipaard naar het voertuig toe loopt en de schoen van de toerist besnuffelt. Daarna haalt het dier uit. Hoewel er geen kwaad in de zin lijkt, loopt de man toch een beenwond op. Adequaat ingrijpen van de chauffeur van de wagen zorgt ervoor dat het dier schrikt van de motor en afstand neemt. Deze confrontatie had een stuk pijnlijker kunnen aflopen.

„We kwamen af op een melding dat er een jonge rustende luipaard een stukje verderop was gespot nadat hij een impala te grazen had genomen. We troffen het dier op ongeveer 4 tot 5 meter afstand aan en hij kwam meteen op de auto afgelopen", verklaart de toerist. „Ik zat met mijn benen over elkaar en de gids zei me niet te bewegen, dus ik deed wat hij zei." De man koestert geen wrok jegens de grote kat en vertelt aan de Daily Mail dat hij helemaal niet bang was.

Bij het incident in Beekse Bergen en het Franse gezin waren jachtluipaarden betrokken. Hoewel de namen erg op elkaar lijken, zijn het luipaard (of panter) en het jachtluipaard (of cheetah) compleet verschillende diersoorten. Het zijn beide katachtigen, maar luipaarden worden een stuk groter en sterker dan cheetah's. Ze hebben meer overeenkomsten met leeuwen en tijgers dan hun naamgenoten.