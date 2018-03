Zak met meer dan 50 afgehakte handen gevonden

Hoe gaat het verder met de gruwelijke duikbootzaak, die zo uit een Scandinavische thriller lijkt te komen, maar nog schokkender is dan alle boeken, films en series bij elkaar?

Uitvinder

Ik heb haar niet vermoord, wel in stukken gesneden, verklaart Deense uitvinder Peter Madsen (47) over Kim Wall. De Zweedse journaliste was dertig lentes jong toen zij afgelopen zomer voet aan boord zette op Madsens zeventien meter lange duikboot, levend aan land is zij nooit meer gegaan.

De Deense uitvinder Peter Madsen / AFP

Dag 1

Op de eerste zittingsdag -het is nog niet bekend hoe lang het proces zal duren- heeft de aanklager het gereedschap en materiaal gepresenteerd waarmee Madsen te werk is gegaan, meldt Reuters. Zo waren er de kettingzaag, de verzwaarde plastic zakken en de riemen waarmee ze werd vastgebonden. Geen twijfel mogelijk voor het OM dat de uitvinder de moord tot in de puntjes had voorbereid.

De zelfgebouwde duikboot / ANP

Wurging?

De beschuldiging luidt dan ook: moord en lijkschennis. Ook wordt Madsen verdacht van seksueel geweld. Hij heeft haar lichaam inderdaad in stukken gesneden aan boord van zijn duikboot, liet Betina Hald Engmark, Madsens advocaat, al voor aanvang van het proces weten. ,,Maar hij houdt vol dat ze is gestorven als gevolg van een ongeluk.” Het staat nog niet vast wat de exacte doodsoorzaak is, maar het OM stelt dat Kim Wall is gestorven door wurging of het doorsnijden van haar keel. Verder stelt het OM dat uit psychologisch onderzoek blijkt dat Madsen een seksuele afwijking heeft. Op zijn computer hebben onderzoekers animaties en beelden gevonden van martelingen en het ontleden en onthoofden van vrouwen.

Openbaar aanklager Jakob Buch-Jepsen / ANP

Berichtjes aan haar vriend

Haar laatste berichtjes waren aan haar Deense vriend, vertelde aanklager Jakob Buch-Jepsen, zo melden verschillende buitenlandse nieuwswebsites. Waarschijnlijk was haar vriend bezorgd geweest van tevoren, want ze stuurde nog: I’m still alive btw. Daarna ging de boot onder water: But I'm going down now! I love you!!!!! en haar allerlaatste woorden waren: He brought coffee and cookies tho. Hierna kon hij haar niet meer bereiken. Op 20 augustus werd haar in stukken gezaagde lichaam in delen en in tassen verzwaard met metalen buizen, gevonden. Madsen ontkent haar te hebben vermoord, en zegt nu, na een paar keer zijn verhaal te hebben gewijzigd, dat ze is gestikt door een drukprobleem in de cabine, terwijl hij buiten was.

Website www.rememberingkimwall.com/tributes

Kim Wall

I wrote a story about hard drives, hackers & hustling, waren de laatste (openbare) woorden van Kim Wall op haar Facebook, waar nu ‘ter nagedachtenis aan’ boven staat. Een kijkje hierop en naar het ontroerende filmpje dat haar familie en vrienden over haar maakten en de levenslust van de journaliste die onder meer schreef voor Vice, The New York Times en The Guardian over misstanden en mensen en onderwerpen die haar raakten, spat van het beeld. Het filmpje heeft geld opgehaald waarna de Kim Wall Memorial Fund is opgericht, waarmee jonge vrouwelijke journalisten worden aangemoedigd om, net als Kim deed, over de subculturen te schrijven.

Avontuurlijk

Kim was gek op avontuur en was nergens bang voor. Ze hield van het leven en kon genieten van haar vrienden, nieuwe mensen die vrienden werden en een goed gesprek met wijn en een sigaretje op z’n tijd. Ze was nieuwsgierig en hield van het onbekende. Op de dag dat ze verdween, ging ze naar de zelfgebouwde onderzeeër van uitvinder Madsen en Kim Wall deed wat hoogstwaarschijnlijk elke journalist zou doen wanneer hij of zij de kans krijgt om een mooi verhaal te maken. Ze stapte aan boord.