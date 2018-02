Poolse koe ontsnapt uit slachthuis

De directeur van het Britse Oxfam, Mark Goldring, vindt de kritiek die zijn organisatie krijgt zwaar overdreven. Hij erkent dat er na de aardbeving in Haïti, waar medewerkers seksueel wangedrag vertoonden, fouten zijn gemaakt, maar vindt dat de kritiek niet in verhouding staat tot de daden van de medewerkers.

„De intensiteit en de wildheid van de aanvallen doet je afvragen: 'Wat hebben we gedaan? Hebben we baby's in hun wiegjes vermoord?'", aldus Goldring in een interview met de Britse krant The Guardian.

„Voor mij voelen de schaal en intensiteit van de aanvallen zeker niet in proportie met de schuldigheid", gaat de directeur van Oxfam in Groot-Brittannië verder. „Ik vind het maar moeilijk te begrijpen. Je denkt echt: 'Mijn God, hier is iets aan de hand.'"

Seksschandaal

De organisatie kwam onlangs in opspraak toen aan het licht kwam dat medewerkers in 2010 na de aardbeving in Haïti seksfeesten hielden, onder meer met lokale prostituees. Daarvan zouden er zelfs een paar minderjarig kunnen zijn geweest.

Lees ook Commissie onderzoekt misbruik bij Oxfam Novib Likeability of 4

De negatieve publiciteit die Oxfam daardoor kreeg, zorgden ervoor dat veel mensen hun donaties aan het goede doel opzegden. Ook bij het Nederlandse Oxfam Novib hebben al duizenden mensen hun donaties stopgezet.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar