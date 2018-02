Oxfam nu ook in opspraak door seksfeesten in Tsjaad

Niet alleen in Haïti, maar ook in het Afrikaanse land Tsjaad zou hulporganisatie Oxfam Novib seksfeesten hebben georganiseerd. De gebeurtenissen zouden zich daar zo'n tien jaar geleden hebben afgespeeld.

Dat meldt de Britse zondagskrant The Observer. De Belg Roland Van Hauwermeiren leidde toen de Oxfam-operaties in Tsjaad. Deze man was ook betrokken bij de seksfeesten in Haïti, in 2010. Vrijdag bracht de Britse krant The Times naar buiten dat medewerkers van de ontwikkelingsorganisatie zich na de aardbeving in 2010 hebben overgegeven aan seksfeesten in Haïti, waarbij mogelijk ook minderjarige prostituees aanwezig waren.

'Geen gewone vrienden'

„Vrouwen waarvan we dachten dat ze prostituees waren werden herhaaldelijk uitgenodigd naar het Oxfam-hoofdkwartier daar", zegt een Oxfam-medewerker tegen de krant over de gebeurtenissen in Tsjaad. Een medewerker werd daarvoor in 2006 ontslagen. „Vrouwen werden uitgenodigd voor de feestjes. We wisten dat ze niet gewoon vrienden waren, maar iets anders."

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Volgens een ex-medewerker van Oxfam doet de organisatie fantastisch werk, maar gaat het om 'een probleem in de hele sector'.

Oxfam ontkent dat het geprobeerd heeft de zaak in de doofpot te stoppen. De hulporganisatie deed in 2011 zelf onderzoek. In een intern rapport werd toen niet uitgesloten dat er minderjarigen onder de prostituees waren, Toen werd ook bekend dat Van Hauwermeiren opstapte, nadat hij toegegeven had dat prostituees in zijn villa in Haïti waren langsgeweest. Oxfam maakte destijds alleen bekend dat het om 'wangedrag' ging.

Lees ook Oxfam hield seksfeesten na aardbeving Haïti Likeability of 3

Opzeggingen

Alle Nederlandse leden hebben van Oxfam een mail ontvangen waarin staat dat er geen Nederlanders bij de zaak betrokken zijn. Toch heeft het nieuws de organisatie in Nederland al zo'n 400 leden gekost. In een verklaring zegt algemeen directeur Farah Karimi: ,,Ik schaam mij diep voor het gedrag van dit groepje mensen en de manier waarop zij onze waarden hebben beschaamd."

Sinds het verschijnen van het rapport over de seksfeesten, heeft de Britse regering besloten strenge maatregelen te nemen met betrekking tot steun aan goede doelen. Groot-Brittannië belooft de steun aan hulporganisaties stop te zetten als zij zich niet aan strikte voorwaarden houden, zei minister van Ontwikkelingshulp Penny Mordaunt.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar