IJssalon verkoopt gevaarlijkste ijs ter wereld

Een nieuwe challenge in Engeland zorgt ervoor dat de politie met de handen in het haar zit. Tijdens de 24 Hour Challenge wordt het publiek opgeroepen om zich 24 uur lang te verstoppen in een groot warenhuis en de volgende ochtend ongemerkt te vertrekken. De Britse politie vindt de zogenoemde challenge vooral levensgevaarlijk.

Het gaat namelijk niet alleen om verstoppen, ook wordt er opgeroepen om een groot fort te bouwen van alle dozen en meubelstukken die er te vinden zijn in grote warenhuizen of woningwinkels.

Eén van de zaken betreft Abid Mirza uit Sheffield. Zijn 11-jarige zoon Kaden besloot namelijk ook mee te doen aan de challenge en zat vermoedelijk een heel etmaal in een Ikea, weet Metro UK. Rechercheur Anna Sedgwick can de South Yorkshire politie noemt de challenge flink gevaarlijk. Hoewel het grappig is bedoeld, komen er ook een hoop risico's bij kijken.

Gevaarlijk

,,Warenhuizen en winkels hebben heel veel grote dozen en zware dingen in het magazijn staan. Die kunnen gemakkelijk vallen en daar kun je onder terecht komen", zegt de rechercheur. ,,Als ze niet op de juiste manier worden verplaatst of als er forten mee worden gebouwd, is dat risico groot."

Daarnaast is er nog een gevaar dan dat de dozen op mensen kunnen vallen. ,,Kinderen die er zomaar vandoor gaan zonder hun ouders of familie in te lichten, kunnen zorgen voor grootschalige zoekacties. Het zorgt voor angst bij familie, vrienden en de lokale gemeenschap." Daarnaast gaat het ten koste van kostbare tijd die de politie ook aan andere zaken kan spenderen, zoals zaken van leven en dood, vult ze aan. Ze roept scholen op om kinderen hier bewust van te maken.

Oproep op Facebook

Abid deed naar aanleiding van de vermissing van zijn zoon een oproep op Facebook om de nieuwe hype hopelijk te smoren.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar