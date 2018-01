Zijlstra velt geen oordeel over Turkse invasie Syrië

Het zou een gezellig etentje moeten worden voor een Belgisch stel dat op vakantie was in Malta, maar de avond liep uiteindelijk uit op een heftige ruzie. Het stel sprak de ouders van een 'irritant kind' aan, want het kind gedroeg zich totaal niet. Maar dat werd hen niet in dank afgenomen...

De man van het stel werd tot bloedens toe mishandeld en zijn vrouw raakte lichtgewond, schrijft de Belgische nieuwszender HLN. Maandag moesten de verdachten voor de rechter verschijnen.

'Irritant kind'

Volgens het Belgische stel begon de ruzie met een opmerking over het kind dat in restaurant zat. Het kind zou een glas water over de jas van de vrouw hebben gegooid, en zat tegen de achterkant van haar stoel te trappen. De man is vervolgens naar de moeder van het kind toegegaan, om te vragen of ze wat beter op zou willen letten.

„De man kwam naar ons tafeltje en wilde vechten. Ik zei dat ik daarvoor niet naar Malta was gekomen. Hij duwde mij meerdere keren, sneed me in mijn oor en gooide een stoel naar me. Een tweede man gooide daarna met twee tafels naar mij. Mijn vrouw werd zo hard geduwd dat ze viel en gewond raakte aan haar been. Ik herinner me dat een vrouw met rood haar de twee agressievelingen probeerde te kalmeren maar ze gingen gewoon door. Ze waren heel agressief zonder reden”, aldus de man tegenover de rechter.

De twee verdachten werden maandag in de rechtbank in beschuldiging gesteld voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de Belgische man. Ze kwamen op borgtocht vrij na betaling van 1.000 euro per persoon.

