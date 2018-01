'Vissers bang voor beelden van dode pinguïns'

Het lijkt een vanzelfsprekendheid. Vaatwastabletten en waspods zijn niet om op te eten. In de spotjes van Ariël waarschuwen ze er zelfs voor met de slogan 'buiten bereik van kinderen bewaren'. Nou denk je bij kinderen al gauw aan kleintjes tot een jaar of drie, maar nu blijkt dat ook tieners zich tegoed doen aan de zeepcapsules. En dit is niet zonder gevaar want ze zijn giftig.

In de zogenaamde 'Tide Pot Challenge’ filmen de 'waaghalzen' zichzelf wanneer ze een tablet naar binnen werken. Deze uitdaging is echter een stuk minder onschuldig dan de Cinnamon of Ice Bucket Challenge. Experts waarschuwen nu voor de gevaren van dit 'snoepgoed'. In de VS en Canada zijn sinds het begin van dit jaar al meerdere tieners in het ziekenhuis opgenomen met vergiftigingsverschijnselen.

Typisch tienergedrag?

Volgens Kirsten Hofman, docent mediapsychologie op de Saxion Hogeschool, is dit soort gedrag een extreem voorbeeld van pubergedrag. „Ongelofelijk, wat sommigen doen om erkenning te krijgen op sociale media. Dat tieners gevoelig zijn voor beloningen in de vorm van likes en reacties, is bekend. Een deel van hun gevoel van eigenwaarde wordt ontleend aan hun populariteit op sociale media. Iets 'normaals' doen levert minder likes op en daarom kiezen ze voor steeds extremere stunts om maar gezien te worden op internet."

Lees ook Mannequin Challenge heeft een pijnlijke opvolger Likeability of 4

Niet alleen de geldingsdrang is volgens Hofman een verklaring voor dit gedrag, ook het ontwikkelende brein speelt een rol in het uitvoeren van dit soort vreemde stunts. „Ze zijn slecht in het inschatten van consequenties van hun gedrag en hebben het idee dat 'dingen hun niet overkomen'. Alleen anderen worden ziek van zo'n challenge maar zij niet, is een bekende gedachtegang. Ze kennen het gevaar maar doen het toch. Dit gedrag zie je ook terug in bijvoorbeeld verslavingen. Een tiener denkt bijvoorbeeld ook vaak dat hij niet verslaafd zal raken aan sigaretten."

Lees ook Jongen (12) overlijdt door social media challenge Likeability of 4

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar