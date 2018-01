Aanslagpleger spelersbus Dortmund niet uit op moord

Op 11 april 2017 heerste ineens paniek in de spelersbus van voetbalclub Borussia Dortmund. De voetballers waren onderweg vanaf hun hotel naar een wedstrijd tegen AS Monaco, toen er in de struiken naast de bus ineens drie bommen afgingen. In de bommen zaten ijzeren pinnen, die werden teruggevonden in de hoofdsteunen in de bus.

28x doodslag

Wonder boven wonder overleefden alle spelers de aanval, alleen voetballer Marc Bartra raakte gewond. Ook een agent die naast de bus aanwezig was, kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf. Tien dagen later werd de verdachte Sergei W. in Zuid-Duitsland opgepakt. Hem werd 28 keer poging tot doodslag opgelegd. Zoveel mensen zaten er namelijk in de bus.

Maandag heeft hij voor de rechter bekend de betreffende splinterbommen bij het voertuig te hebben laten ontploffen. De 28-jarige Sergei W. zei echter dat het nooit zijn bedoeling is geweest dat er slachtoffers zouden vallen. „Ik heb diep spijt van wat ik heb gedaan'', verklaarde hij.

Geld verdienen

W., een Duitser van Russische komaf, zei een aanslag te hebben willen nadoen om te profiteren van het ineenstorten van het aandeel Borussia Dortmund op de beurs. Hij dacht daarmee een half miljoen euro te kunnen verdienen.

In plaats van een half miljoen zal de man nu een flinke gevangenisstraf krijgen. Wat de uitkomst precies zal worden, is nog niet bekend.

