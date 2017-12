Weah: van beste voetballer ter wereld tot president

George Weah werd in 1995 uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Hij is daarmee nog altijd de enige Afrikaanse speler die ooit uitgeroepen werd tot de beste ter wereld. Maar tegen een balletje trappen blijkt niet zijn enige talent. In zijn thuisland Liberia staat hij op het punt om verkozen te worden tot president.

Ja, we hebben het wel vaker gehoord. Voetballers of andere topsporters met politieke ambities, maar Weah maakt ze ook nog waar. De komende zes jaar geldt hij als de baas van zijn land, tenzij er bij de telling een gigantische verrassing uit de bus komt.

Joseph Boakai - de huidige vice-president - geldt als zijn grote uitdager, maar tijdens de eerste stemronde afgelopen oktober had hij een hele ruime voorsprong.

Sirlfeaf

Ze strijden om de opvolging van Ellen Johnson Sirleaf, die in 2005 nog won van Weah en toen de eerste vrouwelijke president in Afrika werd. Na twee termijnen onder haar bewind, probeert Weah het nog eens. De voormalig voetbalster pleit voor verandering in het land en wil vooral corruptie aanpakken.

De verkiezingen van 2005 kwamen voor Weah nog te vroeg. De aanvaller (uitkomend voor onder andere AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester City) had pas twee jaar eerder zijn voetballoopbaan beëindigd en had nog totaal geen ervaring de politiek en ook zijn opleiding sprak bepaald niet tot de verbeelding. Hij gold immers als schoolverlater.

Nu is dat wel anders. Hij heeft inmiddels een master in business management binnen en heeft steun van vooral een hele jonge, maar wel zeer actieve aanhang. Het gaat hierbij voor een groot deel om de generatie die voor het eerst naar de stembus mag.

Oorlogsmisdadiger

Opvallend is dat hij populariteit wint met dank aan de ex-vrouw van oorlogsmisdadiger en oud-president Charles Taylor: Jewel Howard-Taylor. Dit maakt dat in Afrika er sceptisch gereageerd wordt op de ambities van Weah. Zou de in Groot-Brittanië vastzittende Taylor op een of andere manier toch nog aan de touwtjes proberen te trekken?

Ben Payton, hoofdonderzoeker aan Afrika-instituut in Engeland, heeft dan ook zo zijn twijfels. „Hij staat niet bekend om zijn oog voor detail en het duurt nog wel eens lang voordat hij zijn politieke adviseurs duidelijkheid geeft", vertelt Payton tegenover Bloomberg. „Dat duidt erop dat hij makkelijk beïnvloedbaar en is te manipuleren is als president. Ik vraag me af of hij wel goed is voorbereid bij de complexiteit om een van de minst ontwikkelde landen te leiden."

Steun

Toch helpt de connectie met Taylor hem zonder meer. Met dank aan Howard-Taylor won hij in verschillende provincies van het land al de nodige stemmen en ook een paar van de politieke bondgenoten van Taylor lijken Weah nu steun te willen geven.

