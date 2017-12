Dolende Poolse zeiler na zeven maanden gered

Zeven maanden, zolang duurde het volgens de Poolse zeiler alvorens hij midden op de Indische Oceaan opgepikt werd. Hij dobberde al een tijdje doelloos in de buurt van het Afrikaanse eiland La Réunion (Frans grondgebied) rond, toen hij werd opgemerkt door een andere zeiler.

De zeiler sloeg alarm en al snel waren de hulpdienst ter plekke om de Pool op te pikken. Eenmaal aan land begon hij zijn toch wel bizarre verhaal te vertellen.

Comoren

Naar eigen zeggen vertrok hij zeven maanden terug van de Comoren - ten noordwesten van Madagaskar - met zijn in India gekochte bootje. Echter brak de mast al snel af, waardoor hij vast kwam te zitten op uitlopers van de Comoren.

Vervolgens probeerde hij naar Zuid-Afrika te varen, maar dit mislukte. Uiteindelijk dreef hij af naar de Indische Oceaan via de Malediven, Indonesië en Mauritius. Uiteindelijk belandde hij dus niet al te ver van de plek waar hij vertrok namelijk het eiland La Réunion.

Lees ook Vermiste zeiler na 66 dagen uit zee gevist Likeability of 4

Dat hij niet opgemerkt werd en niet alarm kon slaan, had te maken met het feit dat hij geen communicatie- of navigatie-instrumenten bij zich had. Eten had hij ook niet veel op zijn schip, waardoor hij leefde van een half pakje soep per dag. Ook probeerde hij af en toe vis te vangen.

Checken

De politie probeert het verhaal van de zeiler nog te checken. Deze is zelf druk met andere bezigheden, zo wil hij zijn bootje weer repareren.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar