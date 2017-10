Trump: „Er is maar één ding dat zal werken"

De Amerikaanse president Trump heeft zich opnieuw in dreigende taal geuit over Noord-Korea. In een twee tweets zaterdagavond schreef Trump dat er in het conflict „maar één ding zal werken." Wat dit is, liet hij in het midden.

Trump werd donderdag gebrieft door de voltallige militaire top over het hoog oplopende conflict met de Noord-Koreanen. Na deze bijeenkomst sprak de president over een stilte voor de storm.Onduidelijk was wat Trump hier precies mee bedoelde en meteen werd er volop gespeculeerd. „Jullie zullen er snel achterkomen", aldus Trump.

Klaar met onderhandelen

Zaterdagavond tweette de president dat hij klaar is met onderhandelen. „Presidenten en hun regeringen onderhandelen nu al vijfentwintig jaar met Noord-Korea. Afspraken werden gemaakt en grote geldbedragen werden betaald. Dit alles heeft niet geholpen. De afspraken werden al geschonden nog voordat de inkt was opgedroogd. Er is maar één ding wat zal werken."

De tweets worden gezien als een zoveelste escalatie in het conflict over het kernwapenprogramma van Noord-Korea dat Trump eerder al met 'totale vernietiging' dreigde.

Noord-Korea

Na de belegde top van afgelopen donderdag nam Trump opnieuw geen blad voor zijn mond. Hij bekritiseerde het beleid van de Noord-Koreanen. „Ons doel in Noord-Korea is een einde te maken aan de aanwezigheid van kernwapens. Wij kunnen niet toestaan dat deze dictatuur ons land en onze bondgenoten bedreigt met een onvoorstelbaar aantal doden. Wij zullen doen wat we moeten doen om dat te voorkomen. En het zal gebeuren, als dat nodig is, geloof mij", aldus de president.

Als Trump daadwerkelijk van plan is militair in te grijpen in Noord-Korea, is nog onduidelijk hoe hij dat precies wil doen, schrijft de Volkskrant. De militaire mogelijkheden van de VS zijn in dit gebied namelijk beperkt.