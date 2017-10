Ieren drijven de spot met orkaan Ophelia

In Ierland krijgen de mensen het dringende advies binnen te blijven omdat orkaan Ophelia haar opwachting maakt, maar voorlopig vermaken de Ieren zich opperbest met de zwaarste storm in 50 jaar waarmee het land te maken krijgt. Grappenmakers laten op social media weten niet heel erg onder de indruk te zijn van de orkaan.

Het is zelfs weer voor een ijsje. En niet zomaar een ijsje natuurlijk:

Pubs spelen gretig in op het feit dat de scholen gesloten zijn:

Niemand neemt een blad voor de mond:

Wat heb je voor noodvoorraad nodig als er een orkaan op komst is? Bier en aardappelen!

En ook Donald Trump wordt er met de haren bijgesleept:

Sommige Ieren trekken het niet heel lang om thuis te schuilen:

Inmiddels is Ophelia aan land gekomen en dat is uiteraard wel een serieuze zaak. De verwachting is dat de storm op haar sterkst is tussen 10:00 uur Nederlandse tijd en 03:00 uur in de nacht van maandag op dinsdag. Op Schiphol zijn alle vluchten van en naar Ierland geschrapt vanwege de orkaan Ophelia. Het gaat volgens een woordvoerster om zeven aankomende en acht uitgaande vluchten van KLM, Aer Lingus en Ryanair.