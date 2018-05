Beelden van kluisjesroof Rabobank vrijgegeven

De wereld verandert met de dag en er bestaan zelfs vegan kip kerrie salade en opblaaspoppen voor honden! Schoolreisjes blijven gewoon veelal hetzelfde en de groep 3 van nu gaat nog steeds naar het Dolfinarium, net als hun ouders deden. En hun kinderen later doen.

'We zijn er niet hoor'

Iedereen herinnert zich nog altijd wel, eventueel na wat diepe graafbewegingen in het geheugen en bemoedigende steekwoorden van anderen (snoepsmilies, 'en we gaan nog niet naar huis', schaafwonden) tenminste één schoolreisje. Hoe je, vlak voor de bus het schoolplein naderde, waar hordes ouders weer stonden te trappelen hun kroost dat of helemaal kapot was of middenin een Fruitella-rush zat in de armen te sluiten, onder de stoelen dook zodat ze zouden denken dat de bus leeg was. Hoe je de buschauffeur op liederlijke wijze liet weten dat je zijn bus ging slopen. Hoe je Rolo’s ruilde voor Italiano’s en daar later weer spijt van had.

Juni

Die goeie ouwe schoolreistijd. Hoewel... Als je een dezer weken langs een touringcar met kinderhoofdjes achter de ramen fietst, moet je niet raar opkijken wanneer je nog steeds de potjes met vet uit de bus hoort schallen. Ja zeker, het schoolreisseizoen is begonnen! wrijft Brian Berghuis, uitgever van Nationaal Schoolreis Magazine, zich verheugd in de handen. ,,Juni is big time de favoriete maand, al is september ook steeds meer in trek, dan kunnen kinderen alvast aan elkaar en hun nieuwe leerkracht wennen.”

Busje komt zo

Never change a winning schooltrip: schoolreisjes zijn anno 2018 eigenlijk niet heel anders dan 20 jaar geleden, vervolgt hij. ,,Het Dolfinarium is nog altijd favoriet en kinderen uit Gelderland gaan allemaal een keer naar Het Land van Jan Klaassen.” De touringcar wordt in 84 procent van alle schoolreizen ingezet (als alternatief is er de fiets of eigen vervoer) en de locatie van de basisschool is bepalend, weet Berghuis. ,,Scholen zoeken iets dat max 80 kilometer verderop ligt en komen elk jaar dan ook vaak weer op hetzelfde uit.” Dat is misschien juist wel de charme, meent hij, dat de juffen en meesters van nu vroeger zelf ook door bijvoorbeeld Speelpark Oud Valkeveen, waar al 90 jaar lang ‘Gewoon Lekker Spelen’ de slogan is, hebben gebanjerd, ,,sommige dingen veranderen niet.”

Berghuis richtte www.schoolreis.nl op en is voorzitter van de schoolreiscommissie van de basisschool van zijn twee dochters. Ja, hij is fervent schoolreisfan, misschien ook wel omdat hij vroeger als ‘bijstandkindje’ de mooiste momenten beleefde tijdens zo’n dag eropuit met de klas. ,,Thuis was geen geld voor pretparken en dierentuinen, maar met school gingen we een keer per jaar op reis en dat waren voor mij echt de schooldagen van m’n leven!” De enthousiaste Apeldoorner herinnert het zich nog goed, vooral de kampuitjes ‘met playbackwedstrijden en disco’s’, maar ook het reisje naar Spelerij Uitvinderij, waar je als kind van alles kon doen en ontdekken, staat hem nog levendig voor de geest. ,,Ik durf te wedden dat iedereen die daar ooit is geweest nog weet hoe hij of zij broodjes in het vuur heeft gebakken.”

Broodjes bakken / Instagram Spelerij Uitvinderij

Jammer...

Hij zou het wel uit willen roepen: je suis schoolreis! en is dan ook een echte voorstander. ,,Schoolreisjes zijn superbelangrijk voor pedagogische aspecten, educatie en natuurlijk de fun. Ik pleit dat iedereen het een keer per jaar doet.” Ook al kost een gemiddelde schoolreis tussen de 20 en 25 euro waarin alles is inbegrepen, laait elk jaar weer de discussie op ’of schoolreisjes verboden zouden moeten worden’, omdat niet iedereen het kan betalen. Hoewel hij begrijpt dat er mensen zijn die de middelen niet hebben, vindt hij het terugkerende twistpunt jammer. ,,Ik weet dat het gevoelig ligt, maar het is een kwestie van prioriteiten stellen en er is ook Stichting Leergeld dat eventueel kan helpen.”

Buske komt zo / Instagram Spelerij Uitvinderij

Uit de school

Niet iedereen is even dol op het fenomeen dat meestal begint en eindigt in de bus en waartussen vele preturen zitten, voor de leerlingen tenminste. Voor leerkrachten is het ‘heel hard werken’, klapt een leerkracht uit Den Haag uit de school. ,,Voor die kinderen is het natuurlijk optimaal genieten, maar voor ons behoorlijk vermoeiend!” Toch zijn het vaak de ouders die voor het lastigste dilemma zorgen. ,,Niet waar we naartoe gaan, maar welke ouders gaan mee!” Op een basisschool in Apeldoorn is dat in elk geval schoolreisfan Brian Berghuis. Hij duikt zelf ook nog steeds uitgelaten en vol overgave onder de stoelen in de bus, als hij als begeleider meegaat. ,,Sommige dingen veranderen gelukkig nooit!”

