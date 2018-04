Verdachte schietpartij Schijndel opgepakt

De illegale vluchtelingen van We Are Here kunnen nog tot 1 juni blijven wonen in de gekraakte panden in Amsterdam-Oost. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam beslist.

De vluchtelingen hadden het kort geding aangespannen, omdat ze het niet eens waren met de beslissing van het Openbaar Ministerie. Dat besloot begin deze maand dat de gekraakte panden binnen acht weken zouden moeten worden ontruimd.

Gedoe

Volgens de rechter mogen de krakers nog iets langer blijven in de woningen aan de Rudolf Dieselstraat, op voorwaarde dat ze Ymere „geen strobreed in de weg leggen" bij het geplande bodemonderzoek in de tuinen. „Als er gedoe ontstaat, moeten ze er onmiddellijk uit."

We Are Here kraakte eind maart de eerste woningen. In totaal hebben ze nu 22 huizen en een bedrijfspand bezet. De kraakactie zorgde voor veel ophef door enkele incidenten die ermee gepaard gingen. Zo werd tot twee keer toe een zogenoemde 'vergiskraak' gedaan in een bewoonde woning. Bij een daarvan stond een bewoonster onder de douche. Ook zouden medewerkers van Ymere, eigenaar van de panden, en leegstandsbeheerder Camelot zijn bedreigd. Vorig weekend ontstond er een conflict tussen leden van Identitair Verzet en een groep antifascisten.

Belangen

De rechter constateerde dat de openbare orde is verstoord, maar keek ook naar de belangen voor de krakers. Daarbij woog hij mee dat veel buurtbewoners hebben aangegeven dat ze geen problemen hebben met de mensen van We Are Here.

De landsadvocaat betoogde dat We Are Here niet alleen weg moet vanwege ordeverstoringen, maar ook omdat de woningen moeten worden voorbereid voor sloop in september. Ymere wil er driehonderd sociale huurwoningen bouwen. Voor die tijd moet onderzoek worden gedaan in de bodem voor de fundering en vindt in een deel van de huizen een asbestinventarisatie plaats. We Are Here moet hier van de rechter alle medewerking aan verlenen.

Tijdens de zitting vertelde een adviseur van de gemeente dat er wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor deze groep, maar dat ze daar op dit moment nog geen garantie voor kon geven.

