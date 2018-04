Roep om terugkeer Hyves steeds luider

Facebook zit de laatste tijd in de hoek waar de klappen vallen. Het sociale medium van Marc Zuckerberg krijgt in een razend tempo het ene privacy-schandaal na het andere over zich heen. En tot overmaat van ramp krijgt ook de oproep van talkshowhost Arjen Lubach om het Facebookaccount massaal te verwijderen veel respons. Maar wat moet de leegte vullen die Facebook achterlaat? Het sociale medium dat we er tussen 2010 en 2012 massaal voor verlieten voor: Hyves.

De laatste stoot werd uitgedeeld door Lubach, in de slotaflevering van dit seizoen Zondag met Lubach riep hij zijn kijkers op om op woensdagavond om 22.00 hun Facebookaccount te verwijderen. Zoals wel vaker met oproepjes van de late night host, ging ook deze bijzonder hard. 24.000 mensen gaven in het Facebookevent Bye Bye Facebook aan mee te doen met het initiatief. 60.000 anderen zijn geïnsteresseerd. Hoe veel mensen hier uiteindelijk gehoor aan zullen geven is echter nog maar de vraag.

Concurrentiestrijd

Hyves werd opgericht in 2004 en had in 2006 voor het eerst meer dan een miljoen gebruikers. In dat jaar werden ook vooraanstaande landelijke politici zoals Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende op het netwerk actief. De voornaamste gebruikers waren echter jongeren. Hyves was in dit smartphoneloze tijdperk lange tijd, samen met MSN Messenger en de ouderwetse SMS, het meest gebruikte communicatiekanaal. In de jaren die erop volgden werden er functies als 'verhaal van de dag', games en verscheidene ontwerp-opties van je profiel toegevoegd aan Hyves. Ook kon je een goldmembership aanschaffen voor een maandbedrag. Dan had je iets meer opties en werd de website getoond zonder reclame.

Hoewel Facebook al sinds 2006 bestaat, is het pas echt na 2011 echt populair geworden in Nederland. Facebook veroverde in rap tempo de hele wereld maar in Nederland kreeg het netwerk met de blauwe duim pas laat voet aan de grond. Hoe komt dit? In Nederland gebruikten we Hyves nog massaal. Op het hoogtepunt in 2010 waren meer dan 10 miljoen Nederlanders op het oranje sociale medium met krabbels, tikken en kwekken. Langzaam maar zeker won Facebook de concurrentiestrijd omdat het Amerikaanse sociale medium gebruiksvriendelijker, sneller en overzichtelijker was. Medio 2011 ging het aantal bezoekers van Facebook het aantal van Hyves voorbij.

Bye Facebook, Hi Hyves?

Een overname door Telegraaf Media Groep moest Hyves van de ondergang redden. Op 1 november 2010 kocht het mediaconcern het sociale medium voor bijna 44 miljoen euro. Toch was het gebruik toen al op zijn retour. TMG kon dit tij niet keren en het aantal gebruikers liep in rap tempo terug. Uiteindelijk werd in december 2013 de stekker uit Hyves getrokken. Het ooit zo grote netwerk ging verder als spelletjessite. En de overname ging de boeken in als een van de meest desastreuze ooit in Nederland met een rekening van 36,5 miljoen euro. En de gebruikersdata van de profielen? Die zijn in zijn geheel gewist. Dat dan weer wel.

Of het realistisch is dat Hyves terugkeert in haar oude vorm is nog maar de vraag. Het sociale medium bestaat al ruim vier jaar niet meer en TMG lijkt niet voornemens om hier op korte termijn verandering in te brengen. Wat moet de leegte die Facebook achterlaat dan gaan vullen? Twitter? Instagram? Vero?

