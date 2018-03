Vlemmix belooft verloting villa als mensen stemmen

Er is onrust rondom de zaak van Willem Holleeder. Op dit moment is in Amsterdam het megaproces tegen de crimineel aan de gang. Holleeder wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor vijf verschillende liquidaties.

Holleeders advocaten verwijten het Openbaar Ministerie nu een mistgordijn op te trekken door bepaalde deals die gesloten zouden zijn niet te melden. Er was bekend dat justitie in dit proces deals heeft gesloten, zoals bijvoorbeeld met de zussen van Holleeder. Astrid Holleeder schrijft daarover uitgebreid in haar boek Judas.

In het geval van de verzwegen deals zou het gaan om zes prostitutiepanden uit Alkmaar met een waarde van meerdere miljoenen euro’s. Cor van Hout en Willem Holleeder kochten die panden van hun Heinekenlosgeld. Deze panden zijn volgens het AD vorig jaar afgestaan aan de Staat. Daarmee hebben verdachten vermoedelijk strafvervolging afgekocht. Holleeders advocaten willen weten met wie deze deals zijn gesloten en waarom. Het Openbaar Ministerie doet op dit moment geen uitspraken over de deals.

Kroongetuigen

Het sluiten van deals tussen justitie en criminelen klinkt sowieso vrij onlogisch. Waarom zou een organisatie die zich hard maakt tegen criminaliteit met een crimineel in zee gaan? Toch zijn daar verschillende redenen voor. De belangrijkste doet zich voor in het geval van zogenoemde kroongetuigen. Als justitie kroongetuigen inzet, proberen ze eigenlijk boeven met boeven te vangen. Ze hebben een bepaalde crimineel in het vizier en werken met deze persoon samen om uiteindelijk een andere grote crimineel of een organisatie te kunnen straffen.

Volgens officieren van justitie en misdaadexperts is het inzetten van kroongetuigen absoluut nodig om het gesloten criminele circuit binnen te dringen en informatie te verzamelen. Volgens strafrechtgeleerden is dat dan weer gevaarlijk, omdat criminelen niet te vertrouwen zijn en zulke deals op vertrouwen berusten. In het vakblad van het Openbaar Ministerie InZicht discussiëren officier Koos Plooij en advocaat Sander Janssen -ook de advocaat van Holleeder in zijn huidige proces - over kroongetuigen.

Betrouwbaarheid

Volgens Plooij wordt geen enkele andere getuige strenger getoetst op betrouwbaarheid dan een getuige die mogelijk in aanmerking komt voor een deal. Janssen is het op dat punt met de officier eens, maar ziet een probleem in het feit dat dit soort getuigen een extra belang kunnen hebben. Voor hen staat er namelijk een strafvermindering van maximaal vijftig procent of bescherming op het spel. Kroongetuigen zijn zelf ook verdachte in een zaak of zijn veroordeeld. Strafvermindering of bescherming kan voor hen van groot belang zijn.

De officier heeft hier tegenovergestelde ervaringen mee, volgens hem willen de meeste getuigen juist geen bescherming omdat ze weten dat dit geen pretje is. Vaak houdt de bescherming namelijk in dat een andere identiteit wordt aangenomen, de persoon moet verhuizen en de getuige dus zijn hele sociale, vertrouwde omgeving moet achterlaten. Bovendien doet het Openbaar Ministerie er natuurlijk alles aan om de eventuele agenda van getuigen boven water te krijgen.

Risico's

Het sluiten van deals is absoluut niet zonder risico. Niet lang geleden traden minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven af om een miljoenendeal met topcrimineel Cees H. Zij hadden de kamer in dit geval verkeerd geïnformeerd over de deal, wat hen de kop kostte. De staat bleek H. 4,7 miljoen euro te hebben betaald, terwijl Teeven had gezegd dat het om 1,5 miljoen euro ging. Waarschijnlijk had justitie de deal met de crimineel om bewijs te verzamelen tegen een andere grote drugscrimineel.

Dat de belangen groot zijn als het om het sluiten van deals met criminelen gaat, moge duidelijk zijn. Daarom zijn er ook strenge procedures en regels rondom het aangaan van zo'n deal. Officier van Justitie Betty Wind legde voor een lesmethode van Malmberg eens uit hoe justitie omgaat met dit soort deals: „Voordat wij een deal met een kroongetuige sluiten, kijken we zeker of iemand ons geen onzin op de mouw spelt. Daar waar mogelijk verifiëren we of het verhaal klopt. Het uitgangspunt is dat de kroongetuige niet alles over zijn historie hoeft te verklaren, maar over die zaken waar hij wel verklaart, moet hij naar waarheid verklaren, zeker over zijn eigen rol."

Regels omtrent de deal worden vastgelegd op papier. „Dat leggen we ook vast in een overeenkomst. Als een kroongetuige niet eerlijk verklaart over zijn eigen rol, dan is het Openbaar Ministerie ook niet meer gebonden aan de toegezegde strafkorting, terwijl de verklaringen wel gebruikt kunnen worden."

Het Openbaar Ministerie sluit dus verschillende deals met criminelen, omdat het anders in grote zaken zoals het Passageproces heel lastig wordt het bewijs rond te krijgen. Als het ministerie de bewijsvoering niet rond krijgt, bestaat de kans dat huurmoordenaars en hun opdrachtgevers nooit achter slot en grendel verdwijnen. Volgens officier Wind wil justitie eigenlijk ook niet met criminelen samenwerken, maar kan het soms niet anders. In zo'n geval komen zij verdachten die willen praten tegemoet met strafvermindering, een financiële regeling of een nieuwe identiteit.

Holleeder is een monster

Astrid Holleeder verklaarde vrijdag in de rechtbank dat haar broer een monster is. „Ik kan er niets aan doen dat ik uw cliënt als een monster moet neerzetten. Ik zou het liever niet doen. Maar ik moet wel. Want hij ís een monster" zei Astrid tegen haar broers advocaat Sander Janssen.

Volgens Astrid heeft Holleeder „zijn hele leven lang overal desinformatie verspreid". En „het hele probleem met tegen hem getuigen is dat iedereen steeds kennis neemt van een schijnwereld en niet van de werkelijkheid die eronder ligt". Dat was volgens haar ook de reden dat de naar de politie gestapte vastgoedtycoon Willem Endstra - geliquideerd in 2004, volgens justitie in opdracht van Holleeder - „het niet redde".

