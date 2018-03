Utrecht kan borst natmaken voor dino-invasie

Ben jij fan van prehistorische terrorreptielen? Dan is er goed nieuws! De grootste dino-expo van Europa komt deze zomer naar de Jaarbeurshallen in Utrecht. De expositie luistert naar de naam World of Dinos en is te bezoeken van 7 juli tot en met 2 september. Een ideaal uitje voor in de zomervakantie dus!

Het ideale uitje voor de zomervakantie? ©World of Dinos

7000 vierkante meter

Deze expositie is een ware must voor wie vroeger - of misschien nog steeds wel - met dino's speelt en natuurlijk voor de liefhebbers van Jurassic Park. En ze pakken flink uit. Wat kan je allemaal verwachten? Meer dan zestig levensechte exemplaren op ware grootte die bewegen en geluid maken.

Naast dino-spotten, is er ook ruimte voor interactiviteit. Zo is er een speurtocht, kan er naar fossielen worden gezocht en is er een bioscoopzaal ingericht. Speciaal voor de kinderen is er een gigantisch springkussen en andere attracties, geheel in het thema van de prehistorie. „De voorbereidingen hebben meer dan een jaar geduurd", zegt projectmanager Mariska van den Hout. „Bezoekers stappen letterlijk een andere wereld in. Deze expo omvat meer dan 7.000 vierkante meter en is uitgerust met de nieuwste special effects."

Utrecht is de eerste plek zijn waar World of Dinos kan worden bezocht. Na de domstad gaat de expositie toeren over de hele wereld.