Slimme aardappel en zelfrijdend busje dankzij 5G

In de media verschijnen steeds vaker berichten over 5G. Zo berichtte het AD dinsdag over de straling van zendmasten die schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid. Maar vanaf wanneer kunnen we 5G nu eigenlijk gaan gebruiken? En, niet minder belangrijk, waarvoor?

Als iemand antwoord kan geven op die vragen, is het Peter Rake. Hij is programmamanager 5G van de Economic Board Groningen en experimenteert al twee jaar in de zogenaamde 5G-proeftuin in het noorden van de provincie Groningen. In 2020 wordt het 5G-netwerk uitgerold in Europa, maar ‘5Groningen’ heeft al de beschikking over de nieuwe generatie mobiel internet.

Droom

Rake helpt ons direct uit de droom. „Het is niet zo dat we in 2020 allemaal een telefoon met 5G hebben. Ten eerste omdat de uitrol zeer gefaseerd verloopt met eerst één stad per Europees land, ten tweede omdat aanvankelijk vooral bedrijven gebruik zullen gaan maken van het nieuwe netwerk.”

Op dat laatste gebied voert het team van ondernemers, non-profitorganisaties en experts verschillende tests uit om te kijken wat er allemaal mogelijk is met 5G. „Neem de zorgsector. Groningen is een dunbevolkte provincie waar de afstand tot een ziekenhuis groot kan zijn. Dankzij een hoogwaardige beeldverbinding tussen de ambulance en het ziekenhuis, kan een arts live meekijken naar bijvoorbeeld het slachtoffer van een ongeluk. Op basis daarvan kan de arts een diagnose stellen en bepalen of iemand naar het brandwondencentrum gebracht moet worden of naar een regulier ziekenhuis. Dat kan alleen als het beeld perfect is en alle kleuren realistisch worden weergegeven. Dat kan niet met een 4G-verbinding, daar heb je echt 5G voor nodig.”

Drone

Ook in de landbouwsector wordt volop geëxperimenteerd met het netwerk dat ongeveer honderd keer meer data kan versturen dan 4G. Ideaal om het zogenaamde Internet of Things toe te passen; zoveel mogelijk semi-intelligente apparaten met elkaar verbinden om op die manier enorme hoeveelheden data te kunnen verzamelen. Rake: „We zijn vrij ver met het testen van de ‘smart patato’. Een boer stopt deze aardappel in de grond, zodat hij op afstand kan volgen wat de temperatuur en vochtigheid onder de grond zijn. Dat kan hij combineren met een speciale drone die haarfijn vastlegt hoe vitaal zijn gewassen zijn. Door deze informatie van zowel onder als boven de grond te verzamelen ontwikkelt hij een precisielandbouwbedrijf.”

Als derde voorbeeld noemt de programmamanager een zelfrijdend busje, die nu alleen nog maar met een toezichthouder de weg op mag. Dankzij 5G moet dat ook zonder die steward kunnen. „Deze moet de kleine kernen van het openbaar vervoer verbinden met de grote knooppunten. Met een betrouwbare verbinding moet slimme software afwijkende zaken kunnen herkennen. De videobeelden geven dusdanig veel informatie dat een mens dat niet allemaal kan registreren en analyseren.”

Geen vervanger

Rake en zijn team blijven in ieder geval tot 2020 actief in de 5G-proeftuin om dergelijke zaken uit te proberen. Dan zullen de eerste toepassingen wellicht al in de praktijk worden doorgevoerd. „Maar de consument zal pas veel later 5G gaan gebruiken, bijvoorbeeld voor toepassingen met virtual reality. 5G is dan ook niet de vervanger van 4G, ze zullen nog een hele tijd naast elkaar blijven bestaan.”

