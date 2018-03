'Pas op voor afpersingsmail over intieme beelden'

Jan, Olcay of toch Ruben? Het seizoen van Wie is de Mol? zit erop! De vraag die ons al tien weken lang op de lippen brandt, is eindelijk beantwoord.

Art Rooijakkers maakte de identiteit van de spelsaboteur zaterdagavond bekend. De mol van 2018 is niemand minder dan Jan Versteegh. Daarnaast werd bekend gemaakt dat Ruben Hein de winnaar werd; de verliezend finalist was Olcay Gülsen. Tijdens de live-finale in het Vondelpark, waarin de climax lekker lang werd uitgesteld, maakte de presentator bekend dat hij degene was die al die tijd het spel heeft gesaboteerd.

Georgië

Tien weken lang volgden we de afvalrace van BN'ers door het Kaukasische land Georgië. Wie is de Mol? is al jarenlang een zeer succesvol format en de molloten speculeerden al weken over wie toch die verrekte mol was. Was het te verwachten? De verdeeldheid onder het publiek was dit jaar enorm. Drie kampen van ongeveer hetzelfde formaat waren het afgelopen week gigantisch met elkaar oneens. Het gehele proces lang was er geen duidelijke hoofdverdachte.

Pianist Ruben Hein ging er met de pot van 17.750 euro vandoor. De 32-jarige Versteegh heeft meerdere succesvolle molacties uitgevoerd. „Ik wilde het een beetje brutaal spelen, dat past ook bij me." Jan Versteegh is op bepaalde momenten absoluut niet subtiel te werk gegaan. Zo ging hij aan de haal met een graafmachine en pleegde hij een wel heel opmerkelijk telefoontje. Ook liep hij vrij opzichtig door de achtergrond van het beeld terwijl de andere deelnemers hun vragen beantwoordden over de mol. Dit deed hij meerdere keren en hij kwam ermee weg.

Zinderend tv-succes

Hiermee komt het achttiende seizoen van Wie is de Mol? ten einde. Het zeer succesvolle format is al sinds 1999 op televisie te zien en trekt elk jaar weer miljoenen kijkers.

De deelnemers van dit jaar waren naast de drie finalisten: Simone Weimans, Stine Jensen, Loes Haverkort, Ron Boszhard, Emilio Guzman, Bella Hay en Jean Marc van Tol. De Fokke & Sukke-tekenaar vertrok in de tweede aflevering vrijwillig vanwege ‘privéomstandigheden’. Ron Boszhard kreeg na de eerste aflevering een rood scherm en moest vertrekken. Hij kreeg een nieuwe kans, maar zij medekandidaten gunden hem die niet.

Vorig jaar zagen net geen drie miljoen mensen hoe toenmalig mol Thomas Cammaert zich bekendmaakte. Cammaert bleef toen met Jochem van Gelder en Sanne Wallis de Vries over. Wallis de Vries won en zij nam toen een prijzenpot van 24.320 euro mee naar huis.