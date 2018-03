De tandenborstelsociety van bamboeboy Roger

Ondernemer Roger Nefkens bedacht The Bamboo Brush Society, met als resultaat de mooiste poetsposts vanuit de hele wereld: #thisiswhereibrush

#thisiswhereibrush

Romantische date?

Als je op aanraden van een Indonesische local met de soepele naam Yoga, op romantische date gaat naar een onbewoond eiland ergens in de Indonesische archipel, dan verwacht je daar samen spannende plekjes te zoeken en niét om gezamenlijk plastic te scheppen... Het overkwam Roger Nefkens (32) en zijn vriendin in 2015. Na een lange reis per bus en boot kwamen ze aan op Karimunjawa en het eerste dat ze zagen, of oké, het vierde, want de azuurblauwe zee, het hagelwitte strand en de groene palmen zijn nu eenmaal moeilijk over het hoofd te zien, was een enorme berg plastic in de branding! ,,Slippers, doppen, flessen en zelfs complete tandenborstels spoelden daar aan, echt niet cool.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

'echt niet cool'

Bamboe, baby!

Allerlei initiatieven worden bedacht om het wereldwijde probleem van ‘de Plastic Soep’ tegen te gaan en zo ook Roger, voor wie het vis-à-vis plasticmomentje eigenlijk op het perfecte moment kwam. Na zeven jaar te hebben gewerkt bij O’Neill, wilde hij ‘iets anders’ en met het strand vol plastic in het achterhoofd, begon hij een research naar alternatieven voor plastic en kwam al snel bij bamboe terecht, waarna de tandenborstel volgde. Een saai gebruiksvoorwerp, maar wel eentje dat iedereen minstens een keer per dag gebruikt en na een paar maanden achteloos wordt weggegooid. Niet veel later werd The Bamboo Brush Society geboren.

#thisiswhereibrush

Community

Ondernemer Roger en zijn bamboeplant

Hij is overigens niet de enige met dergelijke tandenborstels, maar wel de enige die er een complete community aan heeft verbonden. ,,Voor alle mensen die de wereld een beetje mooier willen maken.” Net als hij en via The Bamboo Brush Society, of TBBS zoals op elk van zijn waren te lezen is, kan iedereen tips en tricks ontvangen middels zijn platform op Facebook en volg je de poetsposts op Instagram en #thisiswhereibrush.

#thisiswhereibrush

Zo zie je iemand met brush chillen onder de douche op Bali, vind je ‘m in de sneeuw in Toronto, staat-ie in vol ornaat voor de Maccu Pichu in Peru en duikt hij op Bonaire onderwater op. Bij de Westerkerk wordt ook gepoetst, of gewoon in Hollandse badkamers, getuige de foto’s waarvan je meteen zelf zin krijgt in een goede poetsbeurt. ,,Zonder social media heb ik geen bestaanrecht”, verklapt de Amsterdammer, ,,het is gaaf om te zien dat er steeds meer bewustwording voor het plasticprobleem is en wij daardoor steeds meer bereik krijgen.”

#thisiswhereibrush

Wattenstaafjes

Als het aan Roger ligt, poetst heel Nederland binnenkort met bamboe en je kunt ook een abonnement afsluiten, promoot hij nog even tussen neus en lippen door. ,,Elke twee of drie maanden krijg je een nieuwe opgestuurd.” Ideaal, ,,veel poetsers gebruiken hun borstel langer dan de voorgeschreven drie maanden van je tandarts.” Roger zit niet graag stil, is gek op surfen en bedenkt in zijn kantoor, waar een flinke bamboeplant in pot in het midden prijkt (,,dat ding groeit echt hard!”), continu nieuwe dingen. De vraag is eerder wat je niet met bamboe kunt, en hij toont een gelikt doosje met daarin de oude vertrouwde wattenstaaf in een bamboejas. ,,Ik wil nog veel verder gaan.”

En what's next?

Mooi spul wel, dat bamboe

Waar de snelgroeiende grassoort ooit nog werd gebruikt als foltermethode tijdens oorlogen -gegijzelde soldaten werden op bamboe gelegd dat elke dag een stukje verder in het lichaam stak-, loopt nu menig man in bamboeboxer, zijn er horloges tot toetsenborden en worden de scheuten ervan gegeten. Panda's hoeven overigens niet te vrezen dat hun lievelingskostje voor hun neus wordt weggesnoeid: er is genoeg voor iedereen. Ja, het gaat goed met de plant, of om het met de woorden van de enthousiaste ondernemer te zeggen: ,,bamboe is duurzaam en superdope!”

#thisiswhereibrush

Cadeautje!

Wat hij Yoga zou geven, de Indonesische local met de soepele naam dankzij wie hij op het eiland vol plastic en indirect zijn nieuwe carrière kwam? Een dikke high five, ,,en een tandenborstel natuurlijk.”