Man (23) verdronken na avond stappen in Eindhoven

Ondanks dat het zonnetje schijnt, ben je waarschijnlijk enorm aan het blauwbekken als je buiten bent. Normaal zou het rond eind februari minder koud worden, maar dit jaar geldt toch het omgekeerde. Een koude noordoostenwind voert lucht vanaf Rusland aan, en het gaat daarom vooral 's nachts een stuk kouder worden.

Poolse kou

In Polen daalt de temperatuur later in de week naar -15 graden in de nacht. En we hebben slecht nieuws: sommige weermodellen laten deze 'Poolse kou' naar ons land stromen. Gaan we nog een strenge winter tegemoet? Het wordt nog spannend. De kans dat dit daadwerkelijk gebeurt, is nu twintig procent, aldus WeerOnline.

1948

Er is maar één keer eerder een winter eerder geweest zoals deze. De winter van 1984 was tot halverwege februari boterzacht, maar daarna kwam een flinke vorstperiode. In De Bilt lag de middagtemperatuur zes dagen rond of enkele graden onder het vriespunt. In de nachten vroor het matig tot streng.

Lees ook Van 30 graden naar nachtvorst in een week tijd? Likeability of 4

Zonnigste maand

Deze maand heeft de zon landelijk gemiddeld al 83 uur geschenen. Met de zonuren van vandaag daarbij hebben we het normale aantal zonuren voor heel februari (85 uur) al binnen. Hopelijk maakt dat nog iets goed!

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar