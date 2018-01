Wordt Hugo Klynstra een nieuwe Nederlandse prins?

Krijgen we er in Nederland een nieuwe prins bij? Als het aan de 21-jarige Hugo Klynstra ligt wel. De buitenechtelijke zoon van prins Carlos, de oudste zoon van prinses Irene, wil namelijk de titel van zijn van zijn vader gaan dragen.

Toen hij 18 werd begon hij met procederen en aanstaande maandag doet de Raad van State uitspraak over de toekenning van de adelijke titel van Klynstra. Zijn vader heeft jarenlang bezwaar gemaakt tegen deze erkenning. Dit vertelt de Raad van State aan de Volkskrant.

Koninklijke hoogheid

De 21-jarige zoon van prins Carlos maakte in maart 2015 gebruik van zijn wettelijk recht om een naamswijziging te vragen en voortaan als Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme door het leven te gaan. Hij wil als zodanig ook worden ingeschreven in het filiatieregister van de Hoge Raad van Adel. Prins Carlos verzet zich daartegen, maar heeft tot dusver alle processen verloren. Toenmalig minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) besloot in 2016 dat Klynstra de naam en de titel van zijn vader krijgt.

Hoe dan?

Klynstra's moeder is Brigitte Klynstra uit Hummelo, een dorp in de Achterhoek. Brigitte en Carlos zijn jeugdvrienden. Ze trouwen niet, maar Brigitte krijgt wel een kind met prins Carlos. Ze voedt het alleen op en wil ook niet dat de prins zich met de opvoeding bemoeit. Carlos betwist niet dat het kind van hem is, maar erkent het niet. Bij de rechtbank is wel zijn vaderschap vastgelegd. Weet de Gelderlander.

Hugo Klynstra is geboren op 20 januari 1997 in Nijmegen. Carlos ontkende zijn vaderschap niet, maar wenste geen familierechtelijke banden met zijn zoon. Als de Raad van State het laatste beroep van prins Carlos verwerpt, dan is Nederland een prins rijker. Aanspraken op de dynastieke rechten van zijn vader Carlos krijgt hij daardoor niet.