De 18-jarige Remon Bruinsma, wiens lichaam maandag 1 januari werd gevonden in het water bij de Noordersingel in Leeuwarden, is vrijwel zeker verdronken. Op zijn lichaam is ,,geen in- en uitwendig letsel'' aangetroffen en alles wijst op verdrinking, meldt de politie donderdag na een sectie.

Het is nog niet bekend of de Friese jongeman onder invloed van bijvoorbeeld drank of drugs was toen hij in het water terechtkwam. Het onderzoek naar zulke stoffen loopt nog. De uitkomst komt volgens de politie waarschijnlijk eind volgende week.