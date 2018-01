Het gaat eindelijk echt vriezen deze winter

Met een wind die naar het noordoosten draait laat Koning Winter zich volgende week prominenter horen in ons land. Vanaf morgen zakt de temperatuur al en krijgen we te maken met winterse buien.

De winterse buien van morgen luiden het begin in van een winterse periode. Vanaf maandag komt het kwik op sommige plaatsen in het land overdag niet boven het vriespunt uit. In de nachten kan het vijf tot tien graden gaan vriezen.

De langetermijnverwachting van Buitenradar ©Buienradar

Schaatsen

Het koude weer is goed nieuws voor liefhebbers van schaatsen op natuurijs. De kans is aannemelijk dat dit in elk geval een aantal dagen mogelijk zal zijn. De meteorologen weten nog niet of het koude weer ook voor langere tijd aanhoudt. Indien het koude weer aanhoudt dan zouden ijsbanen aan het einde van de week open kunnen. Het weerbeeld bestaat uit vrij veel zon en enkele wolkenvelden.

„Als de droge vrieslucht aanhoudt, zal het ijs aan het eind van die week op sommige sloten misschien dik genoeg zijn om op te staan", aldus Weeronline. Zij waarschuwen echter wel om niet zomaar natuurijs op te gaan vanwege het gevaar om er doorheen te zakken.

Tegen de storm was niet op te fietsen ©ANP

Kwakkelwinter

Deze winter verloopt tot nu toe erg zacht. Met een moyenne van 5,6 graden was het in januari ongeveer 2,5 graad warmer dan gemiddeld in deze maand. 24 januari was zelfs de warmste 24 januari ooit gemeten met een temperatuur van 14,4 graden.

Met nul ijsdagen en nog geen enkele nacht met matige vorst in De Bilt, heeft de winter in 2018 haar tanden nog niet echt laten zien. De kans is groot dat er aanstaande week wel matige vorst gemeten zal worden in het hoofdstation van het KNMI. Naast warm was deze eerste maand van 2018 vooral erg winderig. Tweemaal raasde er een storm over Nederland heen.

Het is nog niet bekend wanneer Erben Wennemars in studio van De Wereld Draait Door plaatsneemt om te praten over de al dan niet op handen zijnde Elfstedentocht.

