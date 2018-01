Gehandicapte vrouw knock-out geslagen in eigen huis

Een 54-jarige gehandicapte Groningse vrouw is in de nacht van zondag op maandag in haar eigen huis neergeslagen en beroofd. De vrouw, die niet meer op eigen kracht kan staan en noodgedwongen veel in bed moet liggen, mist 350 euro en een laptop.

De vrouw werd kort na middernacht neergeslagen, nadat ze de voordeur had geopend voor een bezoeker, schrijft Dagblad van het Noorden. „Hij gaf me een enorme dreun op mijn hoofd. Ik ging meteen knock-out”, aldus het slachtoffer.

Bewusteloos

Volgens het slachtoffer beukte de man naar binnen en lag ze vervolgens een kwartiertje bewusteloos in haar eigen gang. „Daarna krabbelde ik op, vond mijn bril en belde de politie. Toen zag ik hem via de achterdeur wegrennen de achtertuin in", aldus de vrouw tegen de regionale krant.

De vrouw zegt dat de overvaller de weg wist in haar huis, omdat hij precies wist waar ze haar geld verstopt had. „Ik had het geldbedrag de dag ervoor gepind om mijn stiefvader geld te geven. Ik bewaar het voor hem, zodat hij niet alles ineens uitgeeft. De dader kende de weg hier in huis.” De vrouw vreest dat de dader mogelijk afkomstig uit het drugscircuit van een gezinslid, die in een afkickcentrum zit.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van de overval. De dader is een blanke man, circa 35 tot 40 jaar oud, heeft een stevig postuur, is ongeveer 1.80 meter lang, heeft een rond hoofd, kort stekelig haar en een stoppelbaardje. Hij droeg een zwart t-shirt met een spijkerbroek.

Lees ook Jongen (14) verraadt zichzelf per ongeluk na overval Likeability of 6

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar