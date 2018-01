Centrum Tilburg een puinhoop op Google Street View

De grond onder het noordoosten van Groningen beeft al jaren. Afgelopen maandag vond de op twee na krachtigste beving ooit plaats in het gebied. Nou klinken aardbevingen van drie op de schaal van richter niet enorm indrukwekkend, zeker als je de beelden ziet van echt krachtige aardbevingen in verre landen. Toch is er achter deze continue stroom van minder krachtige schokken een hoop leed gaande.

Voor veel Nederlanders is het een ver van mijn bed show. Maar de getroffen Groningers hebben het niet makkelijk. Hun huizen worden waardeloos, ze lijden er geestelijk onder, krijgen nauwelijks compensatie van de NAM en ze voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Bij elke schok is er even wat media-aandacht maar een oplossing voor de lange termijn is amper in zicht.