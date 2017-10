Wasserette biedt bejaarde tweedehands ondergoed aan

Het briefje van wasserij De Waal in Gelderland kwam ongetwijfeld uit een goed hart, maar het gaat momenteel viral en dat komt niet zozeer door de goede boodschap. De lompe opmerking zorgt veel verbaasde gezichten.

Even wat achtergrond: een bewoonster van een Gelders seniorencomplex was onlangs haar ondergoed kwijtgeraakt in de wasserette. De medewerkers wisten de onderbroeken niet terug te vinden, dus besloten ze met een tussenoplossing te komen. Ze zonden haar ander achtergebleven onderbroeken op.

Onbekend ondergoed

„Wij hebben alles onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen was van u bij ons is zoekgeraakt. Iemand anders heeft beslist uw was meegenomen. Echter: Omdat wij het voor u vervelend vinden ontvangt u hierbij wat onbekend ondergoed. Wellicht kunt u deze gebruiken", zo stond er in het bijgevoegde briefje.

Er werd een foto van de brief gemaakt en al snel ging deze viral op social media. Met als gevolg dat er veel kritiek kwam op de actie van de wasserij.

Sjef Bartels van Wasserij De Waal reageert tegenover het Algemeen Dagblad verbaasd op de ontstane commotie. „Die was is echt nooit hier geweest. Ik denk dat mevrouw een beetje in de war is geweest. Een week later kregen we van haar een zak met vijf nieuwe onderbroeken, dus ik denk dat ze die kwijt was. Maar ik wilde wel helpen. Daarom hebben we haar wat was gestuurd die we hier nog hadden liggen. We doen de was voor tientallen verzorgingshuizen en seniorencomplexen en er ligt altijd wel iets dat niet meer terug te bezorgen is. Als iemand overleden is bijvoorbeeld.''