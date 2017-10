Waarom krijgen gevangenen hun eigen sleutel?

Het lijkt er zeer op dat binnenkort elke gevangene in Nederland rondloopt met een sleutel van zijn eigen cel. De eigen celsleutel is getest in 19 van de 28 gevangenissen in het land en pakte bijzonder positief uit. Waarom krijgen gevangenen een sleutel voor hun eigen cel?

Bananenrepubliek?

Voordat die vraag beantwoord kan worden, is het echter wel handig om vast te stellen wat gevangenen met zo'n sleutel kunnen. Op sociale media heeft de berichtgeving namelijk voor nogal wat ophef gezorgd: Nederland zou een „bananenrepubliek" zijn en politici in Den Haag zouden helemaal „mesjogge" zijn.

Het is echter niet zo dat de gevangenen vrij in en uit hun cel kunnen lopen. De sleutel werkt namelijk alleen van buitenaf. Daardoor kunnen gevangenen zelf hun deur afsluiten, bijvoorbeeld als ze naar de recreatieruimte gaan. Voorheen moesten de cipiers opdraven, telkens als een gevangene zijn spullen veilig achter slot en grendel wilde leggen.

Minder druk, meer verantwoordelijkheid

Die maatregel zorgt ervoor dat de cipiers flink minder werkdruk ervaren. Gevangenen kunnen elkaar namelijk niet meer van diefstal beschuldigen. Ze doen de deur immers zelf op slot. Dat zorgt voor minder spanning tussen de gedetineerden onderling. Ook hoeven bewakers de deuren niet meer zelf af te sluiten. Dat komt de veiligheid ten goede en zorgt voor minder werkdruk: er is meer tijd voor ander belangrijk werk.

Ook krijgen de gevangenen meer eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen niemand de schuld geven als ze hun deur niet op slot draaien en ze krijgen toch de sleutel van een deur in de gevangenis. Hoewel die an sich dus vrij beperkt is, kan hij wel gemanipuleerd worden om ook met andere deuren te werken.

Positief

Dat is inderdaad een aantal keer gebeurd, zo meldt het ANP. In de Penitentiaire Inrichting Lelystad had een gedetineerde een sleutel zo gemanipuleerd dat hij gebruikt kon worden voor het hoofdslot. Daardoor konden gevangenen bij elkaar in de cel komen. De bewaarders grepen snel in en inmiddels controleert men daar extra streng. In inrichtingen in Arnhem, Leeuwarden en Middelburg zijn er sleutels verdwenen en gesaboteerd. Dat had geen gevolgen voor de veiligheid, maar zorgde er wel voor dat er een aantal sloten moesten worden vervangen.

Het aantal incidenten is ten opzichte van de voordelen voor de werknemers van de gevangenis echter relatief klein. Daarmee is de conclusie eigenlijk dat de voordelen van de eigen celsleutel groter zijn dan de nadelen.