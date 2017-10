Overzicht: wie zit er in kabinet-Rutte III?

Het nieuwe kabinet Rutte III is rond. Vrijdag gaven de leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het groene licht aan de gekozen bewindslieden. Donderdag wordt dan de langste formatie ooit afgesloten met de traditionele bordesscene.

De regering krijgt zestien ministers en acht staatssecretarissen. De VVD levert als grootste partij zes ministers, het CDA en D66 elk vier en de ChristenUnie twee. Voor de staatssecretarissen zijn de aantallen respectievelijke drie, twee, twee en één. Het kabinet krijgt drie vicepremiers: Hugo de Jonge (CDA), Kajsa Ollongren (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie).

‘Sterke persoonlijkheden’

,,Een kabinet met sterke persoonlijkheden". Zo omschreef CDA-leider Sybrand Buma na het overleg het nieuwe kabinet. ,,Ik heb echt het gevoel dat hier mensen staan die op hun taak berekend zijn." Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zei ,,veel vertrouwen" te hebben in de nieuwe ploeg. Pechtold typeert het kabinet als ,,kunde, ervaring en fris".

Op vier departementen komen twee ministers: Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Justitie en Volksgezondheid. Het ministerie van Veiligheid en Justitie draait de naam om: dat wordt Justitie en Veiligheid. En bij Infrastructuur verdwijnt de naam Milieu. Verder is er het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nieuwe gezichten

Mark Rutte gaf toe dat zijn partij weinig vrouwen levert aan het kabinet. ,,Ik had graag meer willen hebben, maar uiteindelijk geldt: we gaan voor de beste mensen. Het is wat het is." Van de negen ministers en staatssecretarissen van de VVD zijn er drie vrouw. Het nieuwe kabinet telt vierentwintig personen.

De overstap van Kamerleden naar het kabinet zorgt ervoor dat er ook weer nieuwe gezichten in de Tweede Kamer komen. In totaal stappen twaalf mensen uit de Kamer over naar het kabinet. Van het oude kabinet komen er drie in het nieuwe: premier Rutte, Sander Dekker (van Onderwijs naar Justitie) en Eric Wiebes (van Financiën naar Economische Zaken en Klimaat).

Het is de langste formatie uit de geschiedenis die zich uitstrekt over vier seizoenen. Daar moet wel bij worden opgemerkt dat het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 eerst een kabinet heeft proberen te vormen met GroenLinks. Pas toen dat in de loop van juni definitief mis ging, schoof de ChristenUnie aan de onderhandelingstafel aan.

De volledige lijst

Algemene Zaken

Mark Rutte (VVD, minister-president)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kajsa Ollongren (D66, vicepremier en minister)

Raymond Knops (CDA, staatssecretaris)

Buitenlandse Zaken

Halbe Zijlstra (VVD, minister van Buitenlandse Zaken)

Veiligheid en Justitie

Sander Dekker (VVD, minister van Veiligheid en Justitie)

Ferdinand Grapperhaus (CDA, minister van Veiligheid en Justitie)

Mark Harbers (VVD, staatssecretaris voor Immigratie)

Financiën

Wopke Hoekstra (CDA, minister)

Menno Snel (D66, staatssecretaris)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wouter Koolmees (D66, minister van Sociale Zaken)

Tamara van Ark (VVD, staatssecretaris)

Economische Zaken en Klimaat

Eric Wiebes (VVD, minister van Economische Zaken)

Mona Keijzer (CDA, staatssecretaris)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Carola Schouten (ChristenUnie, vicepremier en minister van Landbouw)

Defensie

Ank Bijleveld (CDA, minister van Defensie)

Barbara Visser (VVD, staatssecretaris)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ingrid van Engelshoven (D66, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Arie Slob (ChristenUnie, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hugo de Jonge (CDA, vicepremier en minister van Volksgezondheid)

Bruno Bruins (VVD, minister van Volksgezondheid)

Paul Blokhuis (ChristenUnie, staatssecretaris)

Infrastructuur en Waterstaat

Cora van Nieuwenhuizen (VVD, minister van Infrastructuur)

Stientje van Veldhoven (D66, staatssecretaris)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Sigrid Kaag (D66, minister van Buitenlandse Zaken)

