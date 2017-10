Emotionele herdenking Van der Laan

Tijdens het PvdA congres in Nieuwegein werd uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van de burgervader van Amsterdam, Eberhard Van der Laan. De Telegraaf schrijft dat de bewindslieden van de partij zichtbaar aangedaan waren. Er werd een minuut stilte gehouden en er werd een foto van de burgemeester geprojecteerd op een groot scherm.

Voorzitter van de partij Hans Spekman nam, net als partijleider Lodewijk Asscher, het woord en roemde het feit dat Van der Laan altijd zo recht voor zijn raap was. Asscher zei de aanwezigen „Reuzen die een hoofdstad tot een huiskamer wisten te maken, even een heel land een burgemeester gaven. Soms vallen reuzen om.”

Hij vervolgde: „de mensen die we missen inspireren ons om te werken aan de toekomst van de mensen die na ons komen. Misschien, heel misschien kunnen we heel het land zelfs wat liever maken.”

Lees ook: Burgemeester Eberhard van der Laan overleden

Voor de Amsterdammers is er de gelegenheid om stil te staan bij het overlijden van de burgemeester. Op verschillende plekken in de hoofdstad is hier ruimte voor gemaakt. Het Parool zette deze verschillende plekken onlangs al op een rijtje. Op vrijdag 13 oktober staat een openbaar afscheid gepland, de locatie volgt nog.