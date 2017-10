Dit moet je weten op maandagochtend 23 oktober

Wat moet je weten op deze donderdagochtend 19 oktober? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Jongen valt mensen aan met bijl

In een dorpje in Zwitserland heeft een minderjarige jongen zondagavond met een bijl meerdere mensen verwond. Volgens de autoriteiten is er geen sprake van een terroristische daad.

De zeventienjarige dader viel in het centrum van Flums, nabij de grens met Liechtenstein, voorbijgangers aan en probeerde vervolgens met een gestolen auto te vluchten. Toen hij met de auto was gecrasht, ging hij er te voet vandoor. In een tankstation viel hij opnieuw mensen aan. Daar schoten toegesnelde agenten de dader neer en namen hem mee.

Hoeveel mensen precies gewond zijn geraakt is nog niet duidelijk. Ook over het motief van de dader is nog niets bekend.

Meerdere doden bij aanslag in Nigeria

Een terrorist heeft in de Nigeriaanse stad Maiduguri zichzelf opgeblazen en daarbij dertien mensen gedood. Nog eens vijf anderen raakten gewond. Het is de dodelijkste aanslag in meer dan een maand in Nigeria. Bij een andere zelfmoordaanslag raakten nog eens dertien mensen gewond, meldden de autoriteiten.

De zelfmoordterrorist blies zichzelf op in een gebied waar veel mensen wonen die gevlucht zijn vanwege het geweld van Boko Haram. De strijd tussen de regering en de terreurgroep concentreert zich in het noordoosten van Nigeria, waar Maiduguri ligt.

Boko Haram zaait sinds 2009 dood en verderf in het gebied waardoor inmiddels ongeveer 2,5 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen. Zeker 20.000 mensen kwamen om het leven door de terreur.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Wijziging van namen ministeries kost miljoenen

De naamswijziging van ministeries gaat miljoenen euro’s kosten. Alle websites, e-mailadressen, enveloppen en naamborden moeten worden vervangen. Hoeveel belastinggeld er precies gemoeid is met de operatie is nog onduidelijk. Ingewijden op meerdere departementen bevestigen dat het alles bij elkaar om een paar miljoen moet gaan, meldt De Telegraaf.

De nieuwe coalitie wil verschillende ministeries een nieuwe naam geven. De meest opvallende is die van ’Veiligheid en Justitie’, dit wordt na de kabinetswisseling omgedoopt tot ’Justitie en Veiligheid’. De vier partijen vinden namelijk dat justitie voor veiligheid hoort, omdat het de basis vormt van de rechtsstaat.

Bekend is dat de naamswijziging van Economische Zaken naar ’Economische Zaken, Landbouw en Innovatie’ in 2010 maar liefst 1,5 miljoen euro heeft gekost. Twee jaar later werd het voor een vergelijkbaar bedrag weer teruggedraaid.

Nederland telt 170.000 mensen die reanimeren

In Nederland is een mijlpaal bereikt van 170.000 mensen die zich als burgerhulpverlener hebben aangemeld om zo nodig te helpen bij een reanimatie. Volgens de Hartstichting is Nederland daarmee het eerste land ter wereld met een „fijnmazig en landelijk netwerk van geregistreerde burgerhulpverleners die kunnen reanimeren wanneer zij een alarm ontvangen via een oproepsysteem", aldus de organisatie maandag.

Volgens de Hartstichting is met dit aantal hulpverleners een flinke stap gezet richting de zogenoemde 6-minutenzone. Voor iemand die buiten het ziekenhuis een hartaanval krijgt en binnen zes minuten reanimatie krijgt, is de overlevingskans het grootst. Mensen die voor zichzelf of voor hun beroep hebben geleerd te reanimeren, kunnen zich als burgerhulpverlener opgeven. Zij kunnen dan opgeroepen worden als er een hartstilstand plaatsvindt in hun regio.

Wat er verder in het nieuws is

Accountantskosten in de zorg flink gestegen

De accountantskosten voor de zorg zijn het afgelopen jaar gemiddeld 12 procent gestegen. De zorgorganisaties waren er in totaal 87 miljoen euro aan kwijt, zo’n 127.000 euro gemiddeld per instelling.

Bij de geestelijke gezondheidszorg was er zelfs een stijging van ruim 15 procent en bij verpleging, verzorging en thuiszorg van bijna 15 procent. Dit blijkt uit een onderzoek door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg. De stijging komt onder meer door uitbreiding van controlewerk, zoals ondersteuning bij zelfonderzoek naar declaraties. Ook is het aantal contractpartijen dat om financiële verantwoording vraagt door verschillende ontwikkelingen toegenomen.

Intrakoop onderzocht 683 jaarrekeningen van zorgorganisaties. De organisatie maakt zich zorgen over de toename van de administratieve rompslomp, blijkt uit de woorden van bestuurder Frank Kaptein: „Bureaucratie kost namelijk niet alleen geld, maar ook tijd. Die kan veel beter aan de cliënt besteed worden.”

Gevluchte Saban B. runt callcenters in Turkije

De in Nederland veroordeelde vrouwenhandelaar Saban B. runt vanuit Turkije een netwerk van callcenters dat energiecontracten verkoopt aan Duitse klanten. Het Duitse weekblad Der Spiegel kwam B. op het spoor na maandenlang onderzoek.

B. werd in 2010 door het hof in Arnhem bij verstek veroordeeld. Hij was toen al ontsnapt naar Turkije toen hij een week verlof had gekregen. Omdat de Turken geen staatsburgers uitleveren, heeft Nederland zich daarna ingezet om hem in Turkije achter de tralies te krijgen.

Een Turkse rechter bepaalde vorig jaar dat B. zijn in Nederland verdiende straf in Turkije moet uitzitten. Maar daar is weinig van terechtgekomen, blijkt uit het artikel.

B. stond aan het hoofd van een netwerk dat jarenlang tientallen prostituees met grof geweld, bedreiging en intimidatie aan het werk hield. De bende van Saban verdiende miljoenen aan de grootschalige uitbuiting van vrouwen in de Amsterdamse prostitutie, vooral op de Amsterdamse wallen.

Het weer

Het wordt vandaag bewolkt met in het noorden en oosten kans op buien. In het zuiden en westen is het droger en kan de zon zelfs doorbreken. Het wordt zo'n 14 graden met een stevige westenwind.