Strandconcert Anouk alsnog druk bezocht

Het concert van Anouk vrijdagavond in Scheveningen is toch nog drukbezocht. Omroep West meldt dat er 25.000 mensen op het strand waren om de rockzangeres te zien optreden. Daarmee was het concert alsnog uitverkocht.

Massale verkoop van kaarten

Vrijdagochtend was het nog maar de vraag hoeveel mensen naar het concert zouden komen. Mensen verkochten massaal hun kaartjes omdat ze geen zin hadden om in de regen te kijken naar de rockzangeres. Sommige kaartjes werden zelfs voor 5 euro aangeboden op Ticketswap, terwijl de oorspronkelijke prijs 38,75 euro was. Metro telde vrijdagochtend 643 kaartjes op Ticketswap.

Het voorprogramma van het concert, met optreden van Piñata en Friends of the Family, werd geschrapt. Dat zorgde voor verontwaardigde reacties van bezoekers, die hun geld terug wilden omdat ze nu ‘alleen maar’ Anouk te zien kregen. Veel mensen riepen de organisatie op om het concert volledig af te blazen.

Zelf was Anouk er al helemaal klaar voor:

Geen regen tijdens concert

Doordat het voorprogramma was afgeblazen, bleef het strand lang vrijwel leeg. Maar rond 21:00 uur stroomde het strand alsnog vol met fans van Anouk. De voorspelling was dat het voor en tijdens het concert hard zou regenen met veel wind. Maar de 25.000 bezoekers hadden geluk: tijdens het concert hield het op met regenen.

Zaterdag treedt Doe Maar op bij ‘Live on the beach’. Ook dat concert gaat gewoon door. Inmiddels staan er 120 kaarten te koop op Ticketswap. Ze worden voor ongeveer de helft van de originele prijs aangeboden, namelijk 20 euro.