Concerttickets door regenval massaal gedumpt

Waarschijnlijk worden alleen boeren blij van de regen die vandaag valt. In ieder geval zorgt het slechte weer voor veel ophef rondom het concert van Anouk. Zij treedt vrijdagavond op het strand in Scheveningen op voor 'Live on the beach', maar het is nog maar de vraag hoe veel mensen er daadwerkelijk komen. De tickets worden namelijk massaal aangeboden op de website van Ticketswap, de teller staat nu op 643 tickets. Origineel kosten de kaartjes veertig euro, nu worden ze soms voor 5 euro verkocht.

Voorprogramma

Het concert gaat nog wel door, echter het voorprogramma met optredens van Piñata en Friends of the Family is geschrapt. Dat leidt weer tot veel verontwaardigd reacties van bezoekers, die nu hun geld terug willen omdat ze nu 'alleen maar' Anouk te zien krijgen. Ook roepen veel mensen de organisatie op om het concert volledig af te gelasten vanwege het slechte weer. Er wordt vrijdagavond mogelijk ook onweer verwacht en aan zee zal er een harde wind staan. De organisatie raadt aan om poncho's mee te nemen. Paraplu's zijn verboden.

Doe maar

Morgen treedt Doe Maar op bij 'Live on the beach'. Ook dat concert gaat gewoon door. De originele prijs van die tickets is 38,75 euro, nu gaan ze voor 15 euro over de toonbank op Ticketswap. Momenteel staan er nog 170 te koop. Het evenement is nog niet uitverkocht.

90s on the Beach

Ook 90s on the beach verliest wat bezoekers. De kaarten voor dit evenement in Woudenberg werden verkocht voor 25 euro. Op Ticketswap staan er nog 41 te koop, sommigen gaan voor maar 6 euro naar een nieuwe eigenaar.