Dilemma: Hoelang hou jij de deur voor iemand open?

Dagelijkse dilemma’s kunnen een grote rol spelen in ons leven. Kleine irritaties, grote ergernissen, lastige kwesties en serieuze problemen: Metro hoort graag hoe jullie daarmee om zouden gaan. Deze keer: de deur openhouden.

Het lijkt een klein dingetje, maar waarschijnlijk denk je er iedere dag wel een keer over na: Hou ik de deur open voor degene die achter mij loopt of loop ik door? Ik heb soms de neiging om niet om te kijken en net te doen alsof ik de voetstappen niet hoor. Niet netjes, ik weet het, maar soms heb je van die mensen die op een slakkengangetje blijven lopen als ik de deur voor ze openhou. Of nog erger, die gewoon doorlopen en de deur niet van me overnemen voor de volgende die eraan komt. „Ik ben geen portier”, denk ik dan.

Zelf ben ik zo iemand die het op een drafje zet als iemand de deur voor mij opent. Ook ongemakkelijk natuurlijk. „Rustig aan hoor.” Maar dat doe je niet in mijn optiek. Er schijnt een ’zoveel-seconden-regel’ voor te bestaan. Is de tijd voorbij, dan mag je voor iemands neus de deur dicht laten vallen. Ik denk echter niet dat dit veel aan het ongemakkelijke gevoel verandert als niemand dit weet.