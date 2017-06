Is de lerarenstaking voorbode van verdere acties?

Veel ouders moeten hun kind dinsdag een uurtje later naar school brengen. De deuren gaan pas om 9.45 open. Leerkrachten in het basisonderwijs leggen hun werk namelijk even neer om hun ongenoegen kenbaar te maken.

Wat is er precies aan de hand?

Veel. Leerkrachten in het primair onderwijs (PO) luiden de noodklok. Ze maken zich zorgen om de kwaliteit van het onderwijs en de toekomst. Zij vinden dat er geïnvesteerd moet worden in het basisonderwijs dat afstevent op een enorm lerarentekort.

Wat eisen ze?

De oorzaak is helder, stelt de actiegroep #POinactie: door lage salarissen en hoge werkdruk is het leraarsberoep onaantrekkelijk geworden. Leraren verlaten het onderwijs, te weinig jongeren kiezen voor de lerarenopleiding. Ze eisen een lagere werkdruk en een eerlijk salaris.

Hoe groot is de groep en is het redelijk wat ze eisen?

De groep bestaat uit ruim 37.000 leerkrachten uit het primair onderwijs. Wat ze eisen lijkt redelijk. Het salaris van een leerkracht in het PO ligt ruim onder dat van leraren in het voortgezet onderwijs (VO). Dit terwijl de opleidingseisen en het werk- en denkniveau identiek zijn. #POinactie eist dezelfde beloning als hun collega’s in het VO.

En hoe zit het met die werkdruk?

Het ziekteverzuim in het PO is hoog. Het aantal burn-outs is nergens zo hoog als in het basisonderwijs. #POinactie wil meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen.

Maar wat schiet je ermee op om een uurtje later te beginnen?

Het kan een voorbode zijn van verdere acties. Begin juni werden ouders, sympathisanten en onderwijspersoneel opgeroepen om een petitie te ondertekenen. Vrijdag werd de laatste tussenstand bekend gemaakt. De teller stond toen op ruim 280.000 krabbels. Vandaag wordt die petitie aangeboden aan premier Rutte. Niet aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, omdat de actiegroep in hem geen vertrouwen meer heeft. Voor het aanbieden van de petitie gaan één leraar en een ouder van elke school die is aangesloten naar Den Haag.