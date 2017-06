Gestrest? Kijk deze webcams met 'chillende' dieren

De maand waarin iedere vogeltje een ei legt is voorbij. Nu is het tijd dat de jongen groeien om uiteindelijk uit te vliegen. Dit broedproces live via de webcam van de Vogelstichting volgen, blijkt populair. Maar er zijn nog meer dieren die het goed doen voor de camera. Metro neemt je mee op een kleine webcamsafari.

Karekiet op koekoeksei

Ja de kop is juist: Een kleine karekiet heeft een koekoeksei uitgebroed en dat is op camera vastgelegd. Een unicum volgens de Vogelbescherming. Het is niet uniek dat de karekiet een koekoeksei uitbroedt, maar wel dat het te volgen is via de webcam. De koekoek is namelijk een parasitaire vogel. Dit betekent dat het vrouwtje haar ei in een nest van een andere vogel legt en het ook door ‘de andere’ vogel laat uitbroeden. Zodra het ei uit komt worden de andere eieren of zelfs kuikens door het koekoeksjong uit het nest gewerkt zodat hij moeders voor zich alleen heeft. Dat beloven spectaculaire beelden te worden. Een koekoeksjong is al veel groter dan karekiet.

Jongen van de kerkuil

Kerkuilen komen in Nederland veel voor, maar het broedseizoen zul je vanaf de grond niet zo snel kunnen volgen. Wel via de webcam van de Vogelbescherming. De jonge uilen zijn al een paar weken oud en de ontwikkeling is goed te volgen. De veren van de handpennen komen intussen uit de schacht en zijn op de leeftijd van 28 dagen zichtbaar als kleine pluimpjes. De staartveren beginnen zich ook te ontplooien en de klauwen worden langer en scherper. Een van de drie jonge kerkuilen heeft het helaas niet overleefd. Hij bleek te zwak. Waar vader uil is gebleven is ook een raadsel. Hou het in de gaten!

Reuzenpanda’s

We hebben ze nu ook in Nederland, maar daar staat nog geen webcam op. In Smithsonian’s National Zoo in het Amerikaanse Washington D.C. wel: reuzenpanda’s. En ze hebben niet twee, maar drie panda’s. Tian Tian, Mei Xiang en Bei Bei. En als kers op de taart is de 19-jarige Mei Xiang onlangs geïnsemineerd. Dus wie weet dartelt er volgend jaar wel een kleintje rond. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. Naar drie stoeiende panda’s kijken is al voldoende. De beelden van de twee webcams worden ook gebruikt voor gedragsonderzoek.

Humboldt pinguïns

Water in, water uit. Water in, water uit. De Humboldt pinguïns in Paradise Park in het Engelse Cornwall hebben het er maar druk mee. Op de webcam is te zien hoe de vaak klunzige beestjes hun dag door komen. Van alleen al naar het waggelende loopje kijken, word je vast al vrolijk. Deze pinguïns leven normaal gesproken langs de kust van Chili en Peru. Het voederen van de pinguïns gebeurt elke dag rond twaalf uur ’s middags Nederlandse tijd. Misschien lopen er ook wel een paar kleintjes rond.

IJsvogeljong

Het ijsvogeljong in de Gooi en Vechtstreek zit meestal parmantig voor de webcam van de Vogelbescherming. Het prachtige dier is goed te zien als hij wordt gevoed door moeders of gewoon lekker zit te chillen. In de jaren 1960 tot 1985 schommelde het aantal ijsvogels in Gooi en Vechtstreek tussen de 1 en 11 paar. In 2015 was dit gegroeid naar 74 paar. De kans is groot dat dit komt door de opwarming van de aarde dat zorgt voor zachtere winters, zeggen kenners. IJsvogels lijken hier op in te spelen door eerder met broeden te beginnen. Soms al in februari. Hierdoor produceren ze jaarlijks meerdere broedsels.

Kasuaris

In Dierenpark Amersfoort broedt een kasuaris op zijn eieren. Een wat? Een kasuaris, een levensgevaarlijke vogel. Het is een kruising tussen een emoe en dinosaurus, maar nog niet uitgestorven. Wel met uitsterven bedreigd. Hij kan niet vliegen, maar zijn poten zijn sterk genoeg om zichzelf met meer dan 50 kilometer per uur voort te bewegen. Met diezelfde krachtige poten en klauwen kunnen ze iemand zwaar verwonden, waarbij ze hun slachtoffer trappen. De kasuaris in Amersfoort is druk aan het broeden. De jongen worden voor bijna een jaar opgevoed door de vader, waarna ze weggejaagd worden. De webcam vind je hier.

Otters

In het Vancouver Aquarium hebben ze een heel bassin vol met otters. Overdag zie je de dieren hier heerlijk op hun rug voorbij schuiven, koprollen maken en met elkaar spelen. De dieren staan bekend om hun schattige uiterlijk, maar tegenover een krab of vis is het een echt roofdier. In Nederland wordt er veel aan gedaan om de marterachtige weer in de natuur terug te brengen. De laatste otter werd op 17 september 1988 in de buurt van Joure (Friesland) doodgereden. In 2002 werden het dier geherintroduceerd in Noord-Overijssel. Ze worden echter nog geregeld doodgereden.

Ooievaarsjong

Hoe leuk is het om naar twee ooievaars te kijken die een nest met twee jongen onderhouden op grote hoogte. Vallen ze uit het nest of niet? Het blijft spannend om de jongen op de schoorsteen van het 17e eeuwse stadhuis van Gennep in Limburg hun vleugels te zien oefenen, terwijl ze nog niet kunnen vliegen. Ze vertonen inmiddels wel al typisch pubergedrag, weet de Vogelbescherming die de webcam beheert. De twee jongen vechten elkaar bijna het nest uit als iets hen niet zint. Het had weinig gescheeld of de ooievaar was uit ons land verdwenen. Eind jaren zestig broedden er nog maar een handvol paartjes.