Gevel versierd met foto Van der Laan en koning

Als we de hitlijsten mogen geloven, is er nog altijd ruimte voor reggaemuziek. Voor het jubilerende Black Star Foundation is het Jamaicaanse genre nooit weggeweest, al kampt het wel een beetje met een imagoprobleem, schrijft Pierre Oitmann.

Al vijftien jaar lang maakt Black Star Foundation zich hard om reggaemuziek in Nederland onder de aandacht te brengen. Dat wordt zondag gevierd in de Melkweg in Amsterdam, met optredens van onder meer Exile Di Brave, Asher-E, Rapha Pico en de baanbrekende reggae-dj Lone Ranger, die zijn loopbaan begon in het legendarische Studio One-complex in Kingston. De stichting werd in 2003 opgericht door reggaeliefhebber Michelle Boekhout van Solinge, om artiesten kansen te bieden. ,,Reggaeconcerten waren soms slecht geregeld'', vertelt ze aan Metro. ,,Dan had een artiest bijvoorbeeld zijn vliegtuig gemist. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik.''

Black Star Foundation maakte het zichzelf in het begin wel moeilijk, want de eerste boekingen waren van een Ghanese reggaezanger waar nog niemand in Nederland van gehoord had. ,,Het was niet de makkelijkste weg, maar met mijn enthousiasme kwam ik een heel eind'', zegt Boekhout van Solinge terugkijkend op die periode. De naam Black Star Foundation refereert zelfs aan de vlag van het West-Afrikaanse land, waar zij enige tijd woonde en werkte. Tegenwoordig verzorgt Black Star Foundation optredens van artiesten uit zowel Nederland als Jamaica.

Dat reggae en aanverwante muziekstijlen als dancehall en ska nog altijd levend en wel zijn, wordt keer op keer bewezen. De reggaerevival van de jaren ’90 werd aangevoerd door de Jamaicaanse veteranen Inner Circle, die miljoenen platen verkochten met hun commerciële reggaepop. Die trend werd in 1996 effectief de nek omgedraaid door ‘Mysterious Girl’ van de gespierde hunk Peter Andre, maar dancehallartiest Sean Paul was kort na de eeuwwisseling de voornaamste vertegenwoordiger van het Caribische eiland in de charts. Recente reggaegetinte hits van Katy Perry en Anne-Marie zijn miljoenen keren bekeken op YouTube. ,,Reggae heeft een wat stoffig imago, maar het is leuk dat het via een omweg toch bij het grote publiek terechtkomt.”

Ook binnen de eigen landsgrenzen zijn er volop muzikanten te vinden die beïnvloed zijn door reggae. Zo noemt Boekhout van Solinge hiphopgroep SBMG en zangeres Leah Rosier, die zondag ook optreedt op het jubileumfeest. ,,Zij was eerst model. Voorheen stond ze op de covers van Marie Claire en Elle, maar als je die googlet, herken je haar niet meer terug!” Kers op de taart van het jarige Black Star Foundation is de eerste vinyluitgave op Record Store Day. Dan verschijnt het in 2010 uitgebrachte album Dub & Dwars van Brainpower op doorzichtig rood vinyl. Komende zomer organiseert Black Star Foundation een reeks optredens door Europa met optredens van onder anderen Vivian Jones, Asher-E en Leah Rosier.