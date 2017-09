Gasten Marokkaanse bruiloft blokkeren snelweg

De gasten van een Marokkaanse bruiloft in Amsterdam hebben voor een fikse opstopping in het autoverkeer gezorgd. Ze blokkeerden met twee stoeten de snelweg en reden ook te langzaam op de snelweg. De politie moest ter plaatste komen.

Op het eigen Twitteraccount meldt de politie Hoofdwegen dat zij diverse bekeuringen heeft uitgeschreven. Naast het blokkeren van en langzaam rijden op de snelweg, reden sommige gasten ook over het fietspad. Anderen parkeerden op het trottoir en toeterden als er geen gevaar was.

Gisteren kwam nog een andere Marokkaanse in opspraak. De Marokkaans-Nederlandse vlogster Saar Sunshine vertelde namelijk tegenover de NTR dat zij vond dat Nederland niet als vrij land voelt. Over Marokko vertelt ze: „Ik ga het kort houden, ik wil hier wonen.”

In België was gisteren nog een andere spraakmakende zaak. Daar mocht een vrouw niet de grens over omdat ze weigerde haar niqab af te doen.