„Nederland voelt niet als vrij land"

Vlogster Sara van YouTube kanaal Saar Sunshine was onlangs te zien in het programma ‘Groeten uit Marokko’ bij de NTR. Daar liet ze weten niet gelukkig te zijn in Nederland, omdat ze zich niet vrij zou voelen om zichzelf te zijn.

In het programma geeft ze aan dat Marokko echt haar nummer één is. „Ik ga het kort houden, ik wil hier wonen”, zegt ze tegen de interviewster van het programma. De twee gaan later in het interview door op de vraag of ze een hoofddoek gaat dragen of niet. Sara geeft aan dat als ze nooit naar Nederland was gekomen, ze waarschijnlijk allang een hoofddoek had gedragen.

Maar waarom draagt ze dan toch geen hoofddoek? Omdat ze bang is om met hoofddoek uiteindelijk geen baan te kunnen vinden. Ook geeft ze aan dat ze zich niet op haar gemak voelt als ze een hoofddoek draagt. „Als ik in Nederland tijdens de Ramadan met een hoofddoek op naar de moskee ga, merk ik dat ik word aangekeken.”

Het is volgens Sara een van de redenen waarom ze naar Marokko zou willen verhuizen. „Ik ga in Nederland naar school, ik werk, ik heb mijn vrienden en vriendinnen, alles wat ik wil is in Nederland, en toch voel ik me niet thuis.”