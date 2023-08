Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#318 ‘Maud, ik moet persen!’

Maud blijkt Joey, de jongen waar Rochella een kind mee krijgt, te kennen van vroeger. Het was een vriend van Tommy en hij bleek vaak geldzorgen te hebben. Dat zit Maud niet lekker. Ze feest het van zich af op Lowlands. Dan heeft ze vijf gemiste oproepen van Rochella. Ze belt haar direct terug. „Maud, ik denk dat mijn weeën zijn begonnen…”, zegt Rochella in paniek.

Na het telefoontje van Rochella ben ik linea recta vanaf Lowlands naar haar toegegaan. We hebben helemaal niet afgesproken dat ik bij haar zou zijn met de bevalling. Maar de paniek was duidelijk hoorbaar, want Levi was nergens te bekennen en Joey nam ook zijn telefoon niet op. Als ik aanbel duurt het even voor de deur open wordt gedaan. Daar staat Rochella, lijkbleek en met haar hand op haar buik. „Het doet al zoveel pijn Maud… Alsjeblieft, bel mijn verloskundige. Het nummer hangt op de koelkast!”

Ik haast mezelf naar de koelkast en toets met trillende vingers het nummer van de verloskundige in. „Ja hallo met Maud. Ik ben een vriendin van Rochella en eh… ze is aan het bevallen en volgens mij gaat het heel erg vlot! Kun je zo snel mogelijk komen alsjeblieft?!”

De verloskundige zegt dat ik rustig moet blijven en dat ze er zo snel mogelijk aan komt. Ondertussen is Rochella op de bank gaan liggen, haar onderkant ontbloot en volledig door de heftige weeën in beslag genomen. Ik neem naast haar plaats en pak haar hand beet. Nu ik zelf ben bevallen herken ik het punt waarop ze zit en (ik ben geen expert), maar het lijkt er inderdaad op dat ze al heel ver in de bevalling is. De ene wee volgt de andere in rap tempo op; er was amper tijd om adem te halen…

Dan opeens verschiet Rochella. Het lijkt wel alsof er een lampje aan gaat. „Maud, ik moet persen!”, roept ze geschrokken. „Eh ja… Doe maar?!”, antwoord ik geschrokken. Ik probeer rustig te blijven. Dit kan ze nooit tegenhouden, maar wat moet ik in vredesnaam nu doen?! Ik ren als een kip zonder kop naar de keuken en pak alle thee- en handdoeken die ik kan vinden. Vlug duw ik ze onder haar op de bank, voordat haar hele bank straks naar de radsmadee is. Terwijl Rochella gaat verzitten en begint met persen, gaat de deurbel.

Ik ren naar de deur en ruk hem open. „Hoi hoi!”, antwoordt een blonde dame met een tas vol spullen. „Kom snel! Ze is al aan het persen!”, roep ik uitgelaten. Ik zie de blik op het gezicht van de verloskundige verschieten en ze rent naar de woonkamer; een snelle blik werpend op hoe Rochella eraan toe is. Dan gaat het snel. Heel snel. Rochella perst nog twee keer en met een oerkreet schiet de baby bijna uit haar. Ik slaak een gilletje van… Tsja, van wat eigenlijk? Schrik? Enthousiasme? Het is haar gewoon gelukt!

Maar er zijn maar een paar seconden voor nodig om het enthousiasme te temmen. De verloskundige kijkt geconcentreerd naar de baby. Waar blijft het geluid? Waarom hoor ik geen gehuil… Is alles wel goed gegaan?!

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

Vorige Volgende

Reacties