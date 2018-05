43 Ik wilde even kroelen, geen wilde sekspartij

Na het fiasco met Levi tijdens Koningsdag, belandden Maud, Sam en Jessie met zijn drietjes op een terras. Niemand heeft een idee wat er met Levi gebeurd is. Dylan, het vriendje van Jessie is hem ergens op de grachten kwijtgeraakt. Het kan Maud vrij weinig schelen, ze is eindelijk weer even samen met Sam. Maar dan blijkt dat er een seksfilmpje van Maud en Levi rondgaat van dat ene hete avondje op het dakterras. En dan blijkt Sam dat filmpje ook nog eens in handen te hebben gekregen, waarop hij natuurlijk wil weten of het meisje op dat filmpje Maud is...

Ik pak zijn telefoon aan en zie mezelf voor de tweede keer op een dag in beeld met een piemel in mijn mond. Zonder er over na te denken frons ik mijn wenkbrauwen en doe ik net alsof ik het hele beeld eens even goed in mij opneem. ,,Eh, wat denk je zelf!” roep ik vervolgens quasi geschrokken.

Ik hoop dat Sam in mijn toneelstukje a la Jennifer Aniston trapt. In het verleden heb ik ooit eens op toneellest gezeten, maar ik weet niet of ik het er nou echt zo goed vanaf bracht… Bovendien was de leraar een vieze perv die je nu absoluut zou aangeven in het rijtje #metoo-meneertjes, maargoed ik was een jaar of 15 en heb geen idee meer hoe die vent heet.

Het lijkt alsof Sam me gelooft. Hij haalt zijn schouders op, mompelt iets van: ,,Oh, oké. Je lijkt er wel een beetje op. Maar ik herken dat jurkje ook helemaal niet en die kerel trouwens ook niet, dus ik weet ook niet waarom ik dacht dat jij het was.” De steen in mijn maag lijkt ietsje te verlichten. Oké, ik weet dat het niet heel slim is om hier weer over te liegen, maar ik begin Sam net een beetje terug te krijgen en hij weet niet hoe Levi eruit ziet. Bovendien wil ik toch nooit meer iets met Levi doen en zie ik hem misschien wel nooit meer terug, dus waarom zou ik nu de waarheid zeggen? Het zou me alleen maar meer gedoe opleveren als ik nu vertel over mijn dakterraswippie.

We sloten de avond af met een drankje en verkasten naar huis. Sam wilde niet blijven slapen, wat ik begreep, maar waar ik wel een tikkeltje teleurstelling bij voelde. Niet dat ik uit was op een woeste sekspartij, maar ik wilde zo graag weer even in zijn vertrouwde armen liggen en lekker met hem kroelen...

De rest van de week spendeerde ik aan zo goed en zo kwaad als het kon uit te zoeken waar het seksfilmpje vandaan is gekomen. Het is dat alleen Jessie, Dylan, Tom en Levi weten hoe ik er die avond uit zag, waardoor ik naar anderen zou kunnen ontkennen dat ik het was. Maar er waren dus geen anderen die mij hebben gevraagd of ik dat was. Het leek wel alsof mijn filmpje alleen maar binnen mijn vriendenkring is rondgestuurd. Alsof iemand wilde dat enkel mijn vrienden en dan met name Sam het te zien zou krijgen…

Omdat de schade beperkt leek, besloot ik het weekend maar weer eens naar mijn ouders te verkassen. Stiekem vond ik het wel gezellig: zo lekker kneuterig bij mams aan tafel met een kop thee. Als mijn ouders van tevoren weten dat ik kom, halen ze altijd alles in huis wat ik lekker vind. Van die koekjes met witte en bruine chocola, soesjes en pizza. Ik denk dat het er ook een beetje bijhoort als je uit huis bent; dat je ouders je even goed verwennen als je hun weer verblijdt met je gezelschap.

Eenmaal aangekomen kletste ik dan ook honderduit met mijn ouders over wat er was gebeurd in hun leventjes. Ik grinnikte bij het verhaal over onze chagrijnige buurvrouw, die weer eens had geklaagd over praktijken waar alleen zij over kan klagen. Zo heeft ze een keer gemopperd dat ze onze kat constant hoorde lopen (één verdieping van ons huis loopt boven haar woonkamer) en stond ze ooit toen ik op vrijdagavond om 22.15 uur twee seconden met mijn hakken van de spiegel naar de deur liep al te krijsen dat ik mijn schoenen uit moest doen als ik thuis was, omdat er mensen bestaan die willen slapen.

Deze keer zei ze dat mijn ouders ’s avonds te hard met elkaar communiceerden en vroeg ze of het geluid van de magnetron niet zachter kon worden ingesteld. ,,Dat mens moet echt een keer ophouden hoor”, lachte ik terwijl ik hap van mijn pizza nam en die hap wegspoelde met een slok cola. Heerlijk, thuis zijn!

,,Hoe is het eigenlijk met Jelle nu? Ik vond het zo leuk dat hij laatst even aan de deur stond!”, vroeg mijn moeder opeens. Ik verslikte me van schrik in mijn cola en begon te hoesten alsof ik net een slof zware shag had weggerookt. Toen ik na vijf minuten kuchen en proesten en met betraande wangen eindelijk stopte met hoesten, keek ik haar alsnog geschrokken aan.

,,Hoezo was hij aan de deur?” vroeg ik haar. De steen die gaandeweg deze week had plaatsgemaakt voor een stukje spons was wederom aan het verpakken met cement, merkte ik aan mijn buik. What the fuck moest Jelle bij mijn ouders?

Mijn moeder keek me vervreemd aan, nam een slokje van haar drinken en zei toen: ,,Hij kwam een bakkie koffie doen omdat jullie weer verkering hadden. Dat is toch niet zo raar?”