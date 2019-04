Familie van dj Avicii brengt zijn nieuwe werk uit

Het leven van een rockster is niet besteed aan Matt Simons, dus de zanger heeft er geen moeite mee niet te worden herkend op straat. „Mensen kennen misschien mijn liedjes, maar ze hebben geen idee hoe ik eruit zie, dus ik word door niemand lastiggevallen."

Hoewel hij in diverse Europese landen in de top-10 stond met de Deepend-remix van Catch & Release,waaronder op nummer-1 in Frankrijk, Duitsland en België, gaat de Amerikaanse artiest relatief anoniem door het leven. Zelfs wanneer we hem treffen in de lobby van een Amsterdams hotel is hij een van de meest onopvallende gasten die er arriveren. Simons is jarig wanneer we met hem spreken over zijn nieuwe album After The Landslide. Het kleine gezelschap dat met hem meegaat in de lift richting zijn hotelkamer, barst tussen twee verdiepingen in spontaan zingen uit. „Ik geloof dat dit de eerste keer is dat ik in een lift ben toegezongen”, zegt hij op droge toon wanneer hij uitstapt.

We weten maar weinig over Matt Simons en dat is een bewuste keuze. Zelfs op zijn derde langspeler After The Landslide laat hij weinig details over zijn privéleven los. Hij observeert vooral wat er gaande is in het leven van anderen en schrijft vervolgens daarover, met hier en daar een verwijzing naar wat hij zelf heeft meegemaakt. „Het is altijd een mix”, licht hij toe. „Ja, ik neem wel artistieke vrijheden. Je zou een willekeurige tekstregel uit een van mijn liedjes kunnen nemen en dan zou het kunnen dat ik refereer aan een bepaalde gebeurtenis, maar het is nooit letterlijk zo gebeurd.