Verrassend Roemenië: Cluj, Boekarest en Constanţa

Bij Roemenie denk je misschien aan dracula? Maar het ZuidOost-Europese land heeft zoveel meer te bieden en is niet voor niets in opkomst onder vakantiegangers. Het is het land van de middeleeuwse dorpjes, adembenemende natuurgebieden, bijzondere bezienswaardigheden en vette festivals.

Als je op zoek bent naar een nieuwe vakantiebestemming, denk je waarschijnlijk niet zo snel aan Roemenie. Begrijpelijk. Toch zijn er genoeg redenen waarom je wel aan Roemenie zou moeten denken. Wij vlogen vanaf Amsterdam in minder dan drie uur met de Roemeense luchtvaartmaatschappij Tarom naar Boekarest.

Goedkope zonvakantie

We beginnen even met wat algemene feiten. In Roemenië wonen 21 miljoen mensen en bekende grote steden zijn: Boekarest, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara en Constanţa. Verder staat Roemenie bekend om zijn natuur en de oerbossen waar wolven en beren leven. In de Transsylvanische Alpen en Oostelijke Karpaten kun je in de winter heel goed skiën. In de zomer ben je bij Constanta aan het juiste adres, deze stad ligt aan de Zwarte zee en is een goede uitvalbasis voor een (goedkope) zonvakantie.

Ten noorden van de stad Constanta, ligt het strand Mamaia. Constanta is een van de grootste havensteden van Roemenie en tegenwoordig ook steeds meer in trek bij toeristen. Vooral vanwege de populaire badplaats Mamai. Lang gestrekte stranden met hotels, restaurants en discotheken. Roemenië is nog niet overlopen door het toerisme en daarom kan het soms best even zoeken zijn naar een restaurant maar in het oude stadje Constanta tref je genoeg leuke plekjes. Van juni tot september is het er bijna altijd zonnig.

Strand bij Constanţa

Daarnaast kun je er ook goed terecht om watersport te beoefenen zoals waterskien, surfen of maak net zoals wij een zeiltocht over de Zwarte Zee. Als je toch in de zomer gaat, ga dan in juli dan kun je het meerdaagse festival Neversea mee pikken.

Zeilen op de Zwarte Zee. Foto: Lisa Vermeij

Klein Parijs

Mocht je je het afvragen Boekarest telt zo’n 1,7 miljoen inwoners. En sinds de val van het communisme is de Roemeense hoofdstad een interessante bestemming voor een stedentrip. Waarom? Ooit had Boekarest de naam ‘Klein Parijs’. Dit komt mede door de prachtige Art Nouveau gebouwen. In Boekarest tref je een enorme verscheidenheid aan architectuur.

Boekarest. Foto: Colourbox

Een van de hipste wijken van Boekarest is Lipscani. In de straten zijn geen auto’s toegestaan en in de verstopte hofjes tref je hippe winkels, leuke cafés en heel wat galeries. Bezienswaardigheden die je niet mag missen?

Kretzulescu Church, Parlementspaleis, het stadspark Cişmigiupark, Cantacuzino Paleis en het Ateneul Român.

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca ligt in het hart van Transsylvanië in Roemenië. Deze regio ligt in het Noord Westen van het land. In Transsylvanië kom je mooie berglandschappen, kastelen, oude kerken, middeleeuwse stadjes en een aantal grote steden tegen. Cluj is de tweede stad van Roemenië telt ongeveer 350.000 inwoners, waarvan meer dan 50.000 studenten. De afgelopen jaren heeft de stad al prijzen gewonnen als ‘European Youth Capital’ (2015) en ‘The Capital of Tolerance’ (2014)

Cluj Foto: Colourbox

Maar Cluj is niet alleen een studentenstad, ook steeds meer jonge technologie bedrijven weten Cluj te vinden. Er zijn genoeg theaters, musea en lokale evenementen zodat er altijd iets te doen is. In de zomer vindt het grootste festival van Roemenie: Untold plaats in Cluj. De afgelopen jaren waren de Black Eyed Pas, The Chainsmokers, Afrojack en The Prodigy headliners.

In Cluj tref je brede boulevards en statige gebouwen. Verschillende bouwstijlen zoals neobarok, gotiek, neoclassicisme en jugendstil worden afgewisseld. Bezienswaardigheden die je niet mag missen zijn: het imposante Banffy paleis, de botanische tuinen, de katholieke Sint-Michaëlskerk en de Dormition of the Theotokos Cathedral (de grootste van Roemenië).